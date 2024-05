Los postres en Bogotá donde el ingrediente principal es el queso; puede degustarlos desde $4 mil

.Publicidad.

En la capital, especialmente, en los centros comerciales existe una gran variedad de lugares para comer diferentes tipos de comida y después de una buena cena viene el postre. Entre las diferentes opciones que existen para degustar postres en Bogotá, hay una que llegó desde ecuador en el 2022 y desde entonces su popularidad ha ido creciendo.

Desde junio del 2022, la marca ecuatoriana Bogati llegó con 20 locales a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. En Ecuador, hasta mayo de ese año sumaba más de 200 locales, dando empleo a 1.000 personas.

..Publicidad..

| Vea también: Así son las nuevas heladerías de El Corral que quieren competirle a McDonald's y Burger King

...Publicidad...

Esta marca se ha hecho popular por el tamaño, los sabores únicos de sus helados y la gran cantidad de queso que llevan sus postres. Este lugar tiene tres sedes en Bogotá; C. C. Gran Estación. Plazoleta de comidas 3er Piso, C. C. Santafé. Plaza Colombia 3er Piso y C. C. Salitre Plaza. Plazoleta de Comidas 3er Piso.

....Publicidad....

En su menú es posible encontrar conos sencillos y dobles con precios entre $5.600 y $8.200, su cono especial Bogati que tiene un sabor de helado, crema, queso y salsa de fresa tiene un precio de $8.200. Otro de sus productos que es muy popular es su Copa la cual tiene 2 sabores de helado, crema, queso y salsa de fresa por $15 mil.

Los Waffles de este lugar, según muchos creadores de contenido, es un imperdible; además del waffle bañado en salsa de chocolate tiene 2 sabores de helado, 2 cortes de fruta, crema y queso por $24 mil. Si usted es de los amantes de la fruta, la ensalada de frutas es una excelente opción esta tiene un costo de $20.800.

Entre los más de 20 sabores de helado que tienen algunos de los que más llaman la atención son maracuyá, guanábana, curuba, lulo y queso.