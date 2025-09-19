Los polémicos viajes de fiscales colombianos a Corea que los pondría a responder por turismo judicial

La visita, liderada por el jefe contra el crimen organizado, se suma a los cuestionamientos por la agenda internacional de la fiscal Luz Adriana Camargo.

El viaje de un equipo de fiscales colombianos a Seúl, Corea, en este septiembre de 2025 podría multiplicar las críticas sobre la nutrida agenda internacional de un organismo que, según sus críticos, debería estar acuartelado trabajando contra la escalada criminal que afecta al país.

El equipo de viajeros a hacia lo encabeza precisamente Raúl Humberto González Flechas, jefe de la unidad especial contra el crimen organizado, en cuya hoja de vida se encuentra que experto en derecho penal y que sabe ejercer el liderazgo en entornos complejos.

Las2Orillas solicitó a la Fiscalía información sobre el viaje y recibió una respuesta según la cual se trata de “una capacitación que está impartiendo el gobierno surcoreano sobre temas de delitos relacionados con deforestación y delitos ambientales”.

Corea no tiene una experiencia superior a la de países de América Latina en el castigo de delitos contra el sistema ambiental y no dispone de un estatuto especializado. Colombia, en cambio, cuenta desde 2021 con una ley que tipifica una gama de seis delitos ambientales, encabezados por la deforestación.

Colombia dispone de estudios especializados sobre el impacto de la violencia y varias formas de criminalidad de los que no dispone Corea, que no ha soportado guerras irregulares largas como las que han agobiado a nuestro país.

“No encontramos una justificación razonable para un viaje a ese país asiático durante quince días”, dijo uno de los funcionarios con acceso a la agenda internación del organismo de investigación y acusación y que conoce bien la pesada carga procesal que se maneja allí.

Las críticas por los nuevos periplos internacionales de los fiscales con las más altas responsabilidades se suman a las que ha venido recibiendo la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por sus largas vacaciones de 40 días en los Estados Unidos en una época en la que la Fiscalía se ha visto exigida por ataques terroristas, secuestros y asonadas contra la fuerza pública y por hechos tan graves como el magnicidio del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.

Una investigación del diario El Colombiano reveló que la fiscal ha privilegiado sus viajes internacionales, especialmente a Europa. Uno de los viajes más costosos para los contribuyentes lo hizo en mayo de 2024 cuando su destino único parecía ser París donde asistiría a un encuentro con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, incluyó paradas en Ámsterdam, Palermo y París. La Fiscalía explicó que allí tuvo que atender reuniones con representantes de los ministerios públicos de esos países. Ese mismo mes estuvo en Washington y menos de tres meses después se desplazó a Madrid, Tenerife y Atenas con el objetivo, según la respuesta oficial recibida por el periódico, de reunirse con el fiscal general de España y participar en una reunión con los 29 ministros que integran la Conferencia de Justicia de Países Iberoamericanos y de los países de habla portuguesa, además de participar en la Conferencia Internacional de Control de Drogas.

Uruguay, Gran Bretaña y Brasil también figuran entre sus destinos. Es normal que los fiscales generales reciban invitaciones frecuentes al exterior, pero no les que privilegien sus viajes en tiempos de crisis.

Francisco Barbosa, su antecesor en el cargo, también fue considerado un viajero frecuente, pero especialmente a destinos nacionales y a bordo del avión oficial de la entidad. En alguno de ellos llevó a su familia.

Poco dada a hablar con los medios y autorizar que sus funcionarios lo hagan, es previsible que a su regreso la fiscal Camargo y los fiscales que están en Seúl hagan una excepción para presentar un balance público de su gestión internacional.

