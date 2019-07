Los pasos de Don Armando después de Betty La Fea

Betty La Fea marcó un antes y un después en las carreras de todos los actores que participaron en ella. Su protagonista, Jorge Enrique Abello, no fue la excepción. El bogotano, que en la novela encarnó al alto ejecutivo que seduce a Betty para conservar su empresa, tuvo el punto más alto de su carrera entre 1999 y 2001, cuando la telenovela se emitió por primera vez.

Fernando Gaitán lo llamó para hacer Hasta que la plata nos separe. Sin embargo, el proyecto se calló porque RCN tenía un presupuesto limitado y la mayor parte del mismo se iba a ir para Me llaman Lolita, telenovela que lanzó a la fama a Carla Giraldo. El canal le pidió a Gaitán que hiciera una telenovela que tenía engavetada desde hace rato que se llamaba Betty la Fea, y saldría barata porque casi todo se grababa en estudio. Por lo tanto, Gaitán ya no necesitaría a Abello porque el protagonista de Betty la fea sería el brasilero Guy Ecker, el mismo de Café.

-Publicidad.-

Por esos días Abello también presentó casting para Me llaman lolita. Se había ganado el papel de El Bobo –que realizó Toto Vega- y ante la cancelación de Hasta que la plata nos separe, iba a aceptar el papel en Me llaman lolita. Sin embargo, Jhon Bolívar, que era jefe de casting de RCN, le pidió el favor que le ayudara a hacerle casting a 15 actrices para el papel de Betty. Al día siguiente lo llaman de RCN a decirle que no escogieron a ninguna de las actrices pero que a él sí para el papel de Don Armando. Jorge Enrique Abello todavía se ríe cuando cuenta que estaba tan seguro del papel en Me llaman Lolita que tuvieron que convencerlo para ser Don Armando.

Publicidad.

Después de Betty la fea, Jorge Enrique Abello siguió teniendo papeles relevantes en la tv nacional. Protagonizó novelas como La Costeña y el Cachaco, En los tacones de Eva y Anita no te rajes, en Miami. También tuvo otras participaciones destacadas en Merlina mujer divina, A corazón abierto, Aquí no hay quien viva y Graduados, entre otras. Abello ha sabido mantenerse vigente en la televisión colombiana, aunque aún hoy se le sigue recordando como Don Armando.

En cuanto a su vida personal, estuvo casado hasta 2006 con la periodista Marcela Salazar. De ese primer matrimonio nació su hija Candelaria Abello Salazar. En 2016, Jorge Enrique Abello vuelve a casarse con la arquitecta barranquillera Marisabel Gutiérrez. En diciembre pasado la pareja tuvo a Antonio Abello Gutiérrez. De esta forma el actor volvió a ser padre a los 50 años.

A principios de 2019, Jorge Enrique Abello los productores de Telemundo, en Miami, aprovecharon un viaje del actor a la capital del sol para que hiciera un cameo en la versión que el canal prepara en Estados Unidos, que se llama Betty en Nueva York. Veinte años después de la emisión original, la telenovela todavía sigue teniendo nuevas versiones. En esta ocasión Betty es una inmigrante mexicana que intenta abrirse camino en la gran manzana.

Al igual que otros actores de Betty la fea, la telenovela le dejó una gran amistad con el fallecido Fernando Gaitán, de quien fue uno de sus amigos más cercanos. En más de una ocasión festejaron los estrenos de RCN en el apartamento del libretista. Después de su muerte el pasado mes de enero, Jorge Enrique Abello se mantiene en contacto con la actriz Maia Landaburu, viuda de Gaitán y madre del pequeño Valentín, su último hijo de tres años.