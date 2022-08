¿Los oportunistas para la Alcaldía de Cali?

Las campañas para alcaldías en municipios no se han hecho esperar: ya se barajan los candidatos y en Cali, al parecer, continúa en la contienda Roberto Ortiz

agosto 29, 2022

El otro año comienza un nuevo camino en los municipios de Colombia debido a la finalización de un gobierno e inicio del otro, sin embargo, desde ya se están viendo las disputas y el oportunismo de algunos candidatos que con sus discursos estarían “salvando” el mundo.

Un ejemplo, es Cali, una ciudad que poco a poco se ha ido construyendo luego del estallido social en el 2021 y que algunos de sus concejales utilizan este suceso para iniciar su campaña política de una forma indirecta, una de ellas es Diana Rojas, quien dice amar a la ciudad, pero lo que hace es criticarla, además, dice que está buscando formar un movimiento ciudadano que no tenga “maquinarias tradicionales”.

Pero lo cierto del caso es que Rojas es apoyada por Maurice Armitage, catalogado como el peor alcalde de Cali, ya que durante su administración aumentaron los hurtos, le faltó programas sociales y no desarrolló buenas estrategias para disminuir el índice de pobreza, es por esto que ciudadanos se cuestionan diciendo qué “¿Diana por qué no muestra lo que en realidad fue Armitage en Cali?”, “pretende salvar el sol con el dedo”, “Si Diana no denuncia es porque existe un vínculo de cercanía entre los dos”.

Esto no es todo, Diana Rojas es muy amiga de Juan Fernando Reyes Kury, quién votó NO a la ley de Anticorrupción y quien apoya a Sergio Fajardo, uno de los responsables del daño patrimonial al megaproyecto Hidroituango. Asimismo, tiene cercanía con el excandidato a la Alcaldía de Cali, Alejandro Eder, quién es muy cuestionado por los caleños debido a la poca aceptación.

Otros dos posibles candidatos a la Alcaldía de Cali son los concejales Roberto Ortiz y Juan Martín Bravo, quienes no trabajan por la ciudad sino que se la pasan en Twitter y no mueven ni un lapicero por ellos. Además, Ortiz falsificó su diploma de bachiller, ¿en realidad así piensa llegar a gobernar Cali?, si es así, ya sabemos lo que le espera a la ciudad, como dicen por ahí “en el desayuno se verá lo que será el almuerzo”, asimismo, sus trabajadoras las “Chonticas” lo han denunciado por explotación laboral.

Por ahora, solo queda esperar qué pasará con estos tres políticos que no conocen las necesidades de Cali.