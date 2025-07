- Los millones que maneja el novio del Presidente de Ecopetrol que no se sabe de donde salen

Un rastreo a las cuentas de Julián Caicedo muestra como su estilo de vida entre viajes y lujos, no concuerda con sus ingresos como contratista del Gobierno

El nombre de Carlos Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, acaba de volver a la escena pública por cuenta un juicio disciplinario abierto en su contra por posibles conflictos de intereses e incumplimiento de funciones. La decisión de la Procuraduría tiene origen en denuncias según las cuales, entre enero y junio de 2023, Cano figuró simultáneamente como contratista del Instituto Nacional de Vías y de la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín.

Más allá del ejercicio simultáneo de dos empleos públicos, el asunto se le complicó porque fotos subidas a su cuenta de Instagram lo muestran disfrutando de las playas de Santa Marta y Taganga y viajando al exterior justo en los días en que debería estar cumpliendo tareas y horarios laborales. Él alega a su favor que como no es abogado no tendría como saber que una situación así lo pondría en una situación dolosa y que tan pronto advirtió una posible incompatibilidad canceló los dos contratos para no generar perjuicios al Erario y para frenar dudas sobre un posible tráfico de influencias por parte de su compañero Roa.

Los viajes que Julián Caicedo presume en su Instagram

Al margen de los expedientes, la decisión ha avivado las dudas sobre otros casos que han representado difíciles trances para la pareja. Uno de ellos es la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, en una operación en la que habrían ayudado económicamente actores importantes del mercado de los hidrocarburos como el coronel (r) de la policía Juan Guillermo Mancera y el recientemente fallecido empresario William Vélez.

La naturaleza de los casos pone a gravitar la duda sobre el volumen y origen del patrimonio de la pareja, sobre el cual ninguna autoridad ha reportado hasta ahora avances.

Las2Orillas hizo un rastreo en diversas bases de datos y halló evidencia, en el caso de Caicedo, de 33 años, de posibles desfases entre sus gastos y deudas al sector financiero y los ingresos que registra. Un cálculo hecho con base en los movimientos en sus cuentas muestra ingresos mínimos por $5.206.000, ingresos medios por $7.436.000 e ingresos máximos por valor de $9’666.000. Sin embargo, las deudas contraídas, por valores muy superiores, se encuentran saldadas.

De acuerdo con información saldada en centrales de riesgo, cuenta con un puntaje de crédito de 856, que se considera muy bueno debido al pago total de sus deudas y al buen comportamiento que ha tenido con sus actuales productos financieros.

Los bajos recursos registrados contrastan también con su tradición empresaria y laboral. En el RUES tiene registrada la empresa Roca Bi S.A.S, con NIT 901.638.330-3 con código CIIU 6820 que se relaciona con actividades inmobiliarias. La empresa fue matriculada en septiembre de 2022 y su última renovación se produjo en junio de 2023. En Miami, Florida, tuvo registrada con su pareja la compañía Windsun Energy LLC., disuelta en forma voluntaria el 12 de abril de 2024 cuando ya se oía el eco de los primeros cuestionamientos.

De su experiencia en cargos calificados no hay dudas. Ha gestionado y planeado compras para las áreas de operaciones, mantenimiento y proyectos de Purchasing Leader y dirigido equipos de alto rendimiento en la hondureña International Logistics Manager. También, pese a su no muy larga experiencia como administrador de empresas, planeó la estrategia comercial del proyecto Termoeléctrica La Luna, entre otros cargos de responsabilidad.

Julián Caicedo logró ubicarse bien en el Gobierno Nacional

Aun así, una consulta en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) revela que Caicedo se encuentra en “estado de protección laboral”. Esto significa que una vez suspendido el pago de la cotización como consecuencia de la finalización de la relación laboral o de la pérdida de capacidad de pago del trabajador independiente, éste y su núcleo familiar gozarán de los beneficios del plan obligatorio de salud por un tiempo limitado.