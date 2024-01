Los millones que gasta Petro con encuestas para medir su gobierno

.Publicidad.

Gustavo Petro hace campaña y gobierna poniéndole atención a las encuestas, aunque suele publicitar solo las que le favorecen, como hacen casi siempre los políticos. En la Presidencia no descuido ese frente y la encargada de manejar el contrato que se le dio a la firma encuestadora escogida, la de Carlos Lemoine, es la secretaria de comunicaciones María Paula Fonseca quien llegó a Palacio por conducto del periodista Hollman Morris.

Fonseca solo se ocupa del trámite administrativo porque el Presidente no cuenta con un estratega político de confianza y por tanto analiza las mediciones en solitario con comentarios a su círculo inmediato entre ellos Carlos Ramón González, el director administrativo de la Presidencia, un político ducho, compañero de militancia en el M-19 y fundador del Partido Verde desde donde direccionó un buen pedazo hacia la candidatura del Pacto Histórico.

A comienzos del año pasado, después de seis meses en el Palacio de Nariño, Petro se decidió por la firma encuestadora fundada por el veterano Carlos Lemoine que ahora lleva su hijo, aunque el experto sigue participando de los análisis. Arrancaron entonces con un contrato de $ 760 millones que adicionaron en varias oportunidades. El último, con vigencia en el 2024, es para realizar 6000 encuestas y 8 grupos focales para medir la percepción sobre el gobierno Petro.

Otros presidentes han utilizado las encuestas para medir impacto de decisiones gruesas, el posible que Petro también lo haga, pero él se rige más por intuiciones o impulsos en reacción a acontecimientos de impacto mediático con lo cual a veces resulta errático como ocurrió con los estudiantes colombianos en Argentina afectados por la decisión del presidente Javier Milei de suspender la gratuidad para estudiantes extranjeros. Habló de 20 mil que ofreció repatriar y al final no alcanzan los 7000 y no se sabe si quieren o no regresar a estudiar al país.

