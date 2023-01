Los límites que está cruzando la oposición colombiana

Por: Edison Fernando Garnica Bolívar |

enero 25, 2023

No resulta extraño que la derecha, o más bien la ultraderecha, se encuentre dando patadas de ahogado desde que la democracia popular ganara las elecciones pasadas. No obstante, sí resulta preocupante el hecho de que los representantes de la mal llamada "oposición inteligente" se encarguen de realizar una peligrosa campaña contra la administración de Gustavo Petro.

Se basan en una estrategia de pánico e intento de insurrección que se mueve en diferentes grupos de redes sociales antipetristas, como se pudo evidenciar en la denuncia pública hecha hace unos días por la parlamentaria Katherine Miranda en su cuenta de Twitter. Ella reveló una cadena de mensajes de texto y audio en la cual se sugiere a las personas abastecerse de elementos de primera necesidad ante una posible gran asonada en medio de las próximas marchas que se estarían dando el 14 de febrero, convocadas por la "oposición inteligente".

Si bien esto podría tomarse como un simple mensaje de corte apocalíptico compartido por un selecto grupo de fanáticos de ultraderecha, no deja de preocupar el hecho de que estos mensajes de incentivo a la insurrección se vean nutridos por peligrosas publicaciones y actuaciones hechas por las cabezas visibles de esta "oposición inteligente", como son María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay o Miguel Polo Polo. Todo bajo contundentes e imprudentes mensajes de odio, polarización e incluso de amenaza contra el mandatario y su bancada.

Es que una cosa es que afirmen que de desigualdad nadie se muere o que el dólar llegará a los 5000 pesos por culpa exclusivamente de Petro (pánico económico), pero otra que sus mensajes en redes sociales rayen en el delirio de amenazar al oficialismo con "aquietarlo" si no se calma, cosa de demuestra que esta "oposición inteligente" no es para nada inteligente.

Y a ello sumémosle el hecho de que otros "personajes de oposición", como el exgeneral Zapateiro, el expresidente Duque o Enrique Gómez Martínez (la autoproclamada cabeza de la salvación nacional), se encuentren de gira por batallones y cuarteles militares intentando "defender la democracia, maestro".

No se puede pasar por alto el actual contexto de las crisis políticas acontecida en Perú y Brasil, un escenario político perfecto, una tormenta perfecta, para que la "oposición inteligente" de este país pesque en rio revuelto

Obviamente, los poderosos de este país no iban a quedarse de brazos cruzados sin intentar mover sus alfiles para no perder su poderío, pero esto es diferente, están cruzando la línea. Y cómo no sentirse amenazados con un nuevo régimen político que resulta perjudicial para sus intereses particulares.

Esta es una amenaza que se les volvió latente posiblemente desde el día que Petro dio aquel fluido discurso en Naciones Unidas, en el cual dejó en claro cuál sería su nueva línea política, basada en la protección y garantía de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la soberanía de los recursos, la recuperación del monopolio de la fuerza y demás fines esenciales para la sociedad en colectivo.

En este sentido, se tiene una sumatoria perfecta, siendo la siguiente: una oligarquía mafiosa y corrupta desesperada por recuperar el poder; militares celosos contra un gobierno y manipulados por la oligarquía; grupos corporativos nacionales y/o trasnacionales; y, lo más peligroso, un colectivo de fanáticos radicales que están siendo coordinados y manipulados por los sectores ya mencionados.

Nada más peligroso que una masa enardecida para justificar cualquier acto de rebelión. Razón tenía Pepe Mujica, en una entrevista dada a la W Radio, cuando dijo que Colombia podía verse amenazada en sus instituciones.

En pocas palabras, hablamos de un caldo de cultivo para que pueda darse un golpe de Estado, una potencial amenaza para la seguridad de Colombia, siendo que al darse un golpe este actual conflicto armado podría escalar a una posible guerra civil, donde esto llegue por vía de hechos. Entonces, hablamos de una potencial amenaza para la democracia colombiana, una democracia de por sí frágil.

Posdata 1. Se da a conocer que a Alex Char le fue cancelada la visa a Estados Unidos, un ejemplo claro de que los clanes están amenazados seriamente

Posdata 2. La admisión de culpa de Salvador Arana por el asesinato de Eudaldo Díaz es una muestra clara de que la justicia sí llega, aunque solo en unos casos más que otros.

Posdata 3. Resulta sospechoso cómo los medios masivos ocultaron bien la noticia del traslado de Kiko Gómez, un miembro importante de la oligarquía mafiosa, a la cárcel de Barranquilla, justo por estas fechas. La familia de Yandra Brito denuncia posibles amenazas contra su vida por la conveniente negligencia de la UNP al retirarles los carros blindados y la seguridad.