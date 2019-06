Los jóvenes no están quietos

Diré sin animo al reproche ni al arrepentimiento que los políticos y en general todo aquel adulto que se ha dedicado al usufructo vulgar de las riquezas que poseemos empezaran prontamente a temblar debido al gran sacudón que se llevaran cuando sientan los pasos enormes y las voces bien sean agudas, graves o como sean de los jóvenes colombianos que con sus ideales y procesos formativos se están empezando a tomar el país en pro del mejoramiento y el cambio anhelado.

El desconocimiento de la realidad triste y vergonzosa de nuestra tierra no hace parte del ADN del joven actual, el joven de ahora es un ser con un conocimiento muy amplio de las problemáticas que nos agobian y son poseedores de una gran determinación fundamentada en el hecho del obrar en favor del beneficio y el bien del país. Atrás quedan los esfuerzos de gobiernos y adultos por llevar al joven por caminos trazados por ellos, negándoles la verdad e intentando alinearlos conforme a sus intereses, con esperanza veo el surgimiento de grandes liderazgos juveniles que toman como bandera el empoderamiento social, político, cultural, educativo y artístico lo que conllevara al surgimiento de propuestas e ideas que cambiaran por completo la realidad que afrontamos.

Me enorgullece el considerar el hecho de ver una revolución juvenil la cual se apodere de cada rincón del territorio nacional y marque la pauta para la transformación total de Colombia, los jóvenes nos hemos dedicado a trazar propiamente nuestros caminos y no a seguir caminos construidos por los adultos, caminos que nos han llevado a un abismo cada vez más profundo y del cual pareciese imposible salir, nos hemos tomado la consigna de que somos el presente y no el futuro, de que somos el ahora y no el mañana, no entiendo la necesidad de vivir postergando nuestro empoderamiento para el después, cuando precisamente no seremos jóvenes sino adultos y nuestro momento habrá pasado sin pena ni gloria.

Desmitifico aquella premisa en donde se nos limita en nuestro accionar e igualmente se nos juzga por ello, basándose en el hecho de la falta de experiencia y de que somos muy jóvenes para pensar, decir o actuar sobre equis o zeta tema; reitero mi argumento de que la experiencia que los adultos nos han restregado en la cara y con la cual nos han coartado ha sido la misma que nos ha condenado a padecer las penurias que hoy sufrimos y que son sus vanas y superficiales elecciones las que nos han metido en este hueco de ignorancia e indolencia.

No escatimo en halagos a todo joven aquel que se dedica a formarse íntegramente como un ciudadano de bien, que se empieza a formar en temas políticos y desarrolla un ética política y civil que le permite vivir conforme a sus interés y proyecciones, que se dedica al despertar continuo del letargo social y se concibe como un transformador de la sociedad, valoro a aquellos que no se permiten enceguecer por las mentiras que venden los medios y se dedican a la investigación y a la duda.

El objetivo es claro, es el momento de nosotros, es el momento de cambiar el rumbo, de desarrollar el ser político que llevamos dentro y generar el cambio que tanto deseamos, estamos en el punto en donde todo depende de nosotros, de nuestras cualidades, de nuestras virtudes y capacidades, es momento de hacer temblar a todos aquellos que se burlan de nosotros, es momento de demostrar que en nuestras manos están las herramientas para la transformación.

Nuestro momento es ahora. “Sé el cambio que deseas ver en el mundo”.

