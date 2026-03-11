- Los Humedales de Bogotá están en riesgo los más afectados son Jaboque, Tingua Azul y Tibabuyes en Suba

El personero de Bogotá Andrés Castro Franco aseguró que los 17 humedales que todavía existen en la ciudad están en grave riesgo. Luego de una visita realizada a estos ecosistemas, Castro Franco y su equipo identificaron 17 amenazas que ponen a los humedales de la ciudad en una situación bastante grave.

De acuerdo con el informe entregado por el personero distrital, las amenazas más importantes son los animales domésticos, con el 76,47 %; la falta de información real sobre los ecosistemas, con el 70,59 %; la basura y los residuos sólidos, con el 52,94 %; las aguas residuales, con el 47,06 %; el tránsito de vehículos, con el 41,18 %, y los residuos de construcción y escombros, con el 35,29 %. Otras amenazas son las ocupaciones ilegales, los incendios, los animales ferales, la construcción de vías, los cambuches de habitantes de calle y obras inconclusas.

Castro Franco afirmó que de los 17 humedales que hay en Bogotá, los más afectados son el Jaboque, Tingua Azul, Tibabuyes, la Isla, Meandro del Say, la Conejera, la Vaca, el Tunjo y el humedal de Córdoba. Los riesgos y las amenazas de los ecosistemas de la ciudad se encuentran entre 35 y 70 %, dependiendo de la afectación que se presenta en cada uno de ellos.

Además, según el personero, de los 17 humedales que tiene Bogotá 13 se encuentran en grave riesgo de desaparecer porque, a pesar de las fuertes lluvias que han caído en la ciudad, estos ecosistemas se están secando crónicamente, y cuentan con la cantidad mínima de agua necesaria para garantizar la vida acuática propia de ellos que les permita preservar su funcionalidad hidrológica como ecosistema.

Cabe resaltar que 11 de estos humedales han sido reconocidos como sitios Ramsar por su alto valor para la biodiversidad a nivel mundial. Otro datos importantes es que, a comienzos del siglo XX, los humedales de Bogotá ocupaban 50.000 hectáreas, de las cuales actualmente sólo sobre vive el 2 %. Los 17 humedales de hoy abarcan 901,43 hectáreas.

Durante el 2025, en estos ecosistemas se registraron 47 casos de inseguridad como hurto a personas y lesiones personales, y se reportó el hallazgo de 8 personas muertas, 2 de estos casos se registraron como suicidio y uno de violencia sexual. Estos casos ocurrieron en los humedales Jaboque, Tubabuyes y La Vaca. Aunque las autoridades distritales realizaron más de 100 operativos el año pasado en los humedales, la situación sigue siendo preocupante, como indicó el ente de control.

Teniendo en cuenta que los humedales son una parte muy importante y estratégica para regular los ciclos hidrológicos, reducen los riesgos de inundación y contribuyen a la adaptación al cambio climático, urge actuar para preservar lo poco que queda de ellos en la ciudad.

