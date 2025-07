Los hinchas verdolagas se siguen matando entre ellos mientras el club mira para otro lado

Por: Cristian Andres Lopez |

julio 31, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Anuncios.

Durante el año 2025 ya son tres los jóvenes muertos seguidores del cuadro verdolaga, producto de la interna (conflicto entre barras del mismo club) que por años se ha manifestado en las gradas. Recientemente, una de las barras autónoma y disidente ha perdido a tres de sus integrantes, producto de riñas internas, de lo cual se desconoce su origen o motivación. Pero lo que hay detrás de todo esto es más que la manifestación del hecho y el nombre de la víctima con un homenaje en redes sociales que expresa sentimientos de dolor, resignación y de aguante, frases de la atmosfera del barrismo colombiano como “ahora alientas desde la tribuna más alta, o tu legado será eterno…”.

Anuncios.

Algo que se ha vuelto costumbre, casi un cliché, pero que no trasciende o tiene eco en algún lugar, porque las instituciones no han tenido un trato real y trascedente con todas las manifestaciones sociales al interior de la hinchada del equipo con más títulos nacionales e internacionales en Colombia. Pareciera que su grandeza solo es una vitrina llena de trofeos porque de su sentido social y de humanidad poco se conoce, porque todo se remite a “expulsar a los violentos”, pasando por encima de años y años de sacrificios del hincha del común, el del sector popular, que viaja a todo lado y deja todo “incluso la familia por venir a verte”, esas masas desbordadas que no conocen de fronteras y que muchas veces logran llegar a su destino, aunque otros corran con la mala suerte de desaparecer en la carretera o volver en un ataúd.

Lo anterior, plantea una serie de interrogantes precisas ¿Qué está pasando en la hinchada de Atlético Nacional? ¿Por qué el club niega y no interviene en la interna de las barras del cuadro verdolaga? Lo anterior es bastante notable en cada partido que juega Atlético Nacional, porque no hay espacio geográfico donde no haya enfrentamientos, amenazas o incluso escaramuzas de violencia. A lo largo del año son más los hinchas verdolagas heridos, perseguidos y muertos a manos de otros hinchas verdolagas, que lo que genera el propio conflicto entre hinchadas rivales. La política pública y su CONPES se queda corta, porque si bien habla de oportunidades, le da un estatus a las barras y sus líderes, no trabaja en promoción del respeto por la vida y los derechos humanos (ddhh) cuando de conflictos internos se trata.

Anuncios.

A la fecha no existe un acercamiento, mucho menos una mesa de diálogo entre Los Del Sur (LDS, “la barra oficial”), La Nación Verdolaga (LNV) la barra autónoma más grande en la hinchada del cuadro verde y las dos disidencias más importantes en la ciudad de Medellín y el valle de Aburrá, La Más Fiel y La Banda pirata-la del honor verdadero. Si al club le importara en realidad la integridad de sus hinchas, que no son simplemente números para los abonos, o estadísticas para los inversionistas, permitiría que este conflicto que tiene un origen, como es la pasión por el club, pudiera tener una tregua y a su vez consolidar un escenario de convivencia real.

Anuncios..

Si bien existen irreconciliables por el hecho de tener víctimas mortales de un lado y del otro, o por creencias de tipo político-ideológico en donde unos son de la banda izquierda y otros apodados como los fachos, es necesario que las directivas y las instituciones nacionales intervengan, porque algo que ha demostrado el trato punitivo a los delitos en el país es que la cárcel solo es un aliciente que muchas veces no permite la real resocialización y más bien es plataforma para seguir motivando los conflictos, y como aquí no se está tratando con bandas criminales sino con actores sociales-populares que tienen una agenda política y programática, es perentorio sentarse y ampliar los canales de la democracia, para así evitar más dolor entre familias y sacrificio de vidas valiosas.

Atlético Nacional se debe hacer cargo de su hinchada, sea cual sea el sector que representa, porque son los hinchas los que crean y alimentan el relato del “rey de copas”, no sus directivas que con desdén han estratificado a la hinchada entre quienes tienen más poder adquisitivo y aquellos que viven solo por la pasión hacia el club a costa de su propia integridad. Cabe aclarar que, si el proyecto de Atlético Nacional es posicionarse como el “equipo del país”, de una vez por todas debe abandonar su regionalismo federativo en cabeza de sus representantes, porque la Antioquia Federal es solo una quimera, que de cumplirse algún día dejaría al club sin más de la mitad de sus hinchas, porque Nacional es un proyecto de país, desde la cordillera hasta el mar, pasando por la selva y el morichal, sin distinción de sexo, raza o género.

También le puede interesar: