Los hijos de las leyendas de la Selección Colombia que son un fracaso

Varios ídolos de los 80 y 90 tienen hijos que siguieron sus pasos pero no llegaron tan lejos como Valencia, Rincón y otras viejas glorias

El fútbol en muchas ocasiones es algo que se transmite casi que genéticamente. Son muchos los casos de futbolistas que llegaron al profesionalismo porque su padre o su abuelo también fue deportista. Algunos casos, como por ejemplo James y Falcao, son jugadores que superaron la carrera de sus padres, pero hay otros que se quedaron por el camino y no son ni la sombra de lo que fueron sus padres.

"El Trencito" Valencia

El hijo de Adolfo José se dio a conocer en ese mágico mundial sub-20 de 2011 donde el país se maravilló con esa selección de Eduardo Lara. James, Michael Ortega, Muriel, Arias y Jeison Murillo integraban esa selección donde la banda derecha le pertenecía a "El Trencito".

Al igual que su padre, también surgió en Santa Fe donde luego pasó al fútbol de Estados Unidos. Rápido como su padre, su problema es que nunca llegó a consagrarse como gran goleador y ha desfilado por un sin fin de equipos en el continente. Portland, Olimpo, Rosario Central, Independiente, Once Caldas, Feirense de Portugal, Central Córdoba, Delfín y finalmente Pereira son los numerosos equipos por donde ha pasado con 29 años.

Sebastián Rincón

El hijo del autor del gol del empate contra Alemania en 1990 nunca hizo carrera en Colombia. Cuando debutó en Tigre de Argentina en 2013 tuvo una que otra temporada prometedora, pero su progreso se estancó y se quedó en el mismo equipo chico de Argentina por 5 años. Tuvo una breve aventura en Portugal donde solo jugó 8 partidos y regresó a Argentina con Aldosivi. Pasó también por Sarmiento de Junin antes de llegar a Huracán, su actual equipo. Ya con 27 años no ha estado ni cerca de la órbita de la Selección Colombia, a diferencia de su padre que jugó 85 partidos con la tricolor y es ídolo del Corinthians brasileño.

Andrés Higuita

Andrés es el único hombre de los tres hijos de René, y quiso llegar a ser futbolista profesional pero desde un inicio aceptó su destino: no tenía talento para llegar a donde si lo logró su padre. Pese a que intentó y se entrenó para ser futbolista, rápidamente supo que no era lo suyo. Alguna vez en su cuenta de twitter declaró "Los jugadores malos que no llegaron a la cancha le echan la culpa a la rodilla o la rosca. Si fuera por rosca yo estaría concentrado en este momento para el clásico. había gente mil veces mejor. Así que superé la rodilla y acepté que era malo".

Santiago Tréllez

El hijo de "La Turbina" Jhon Jairo tuvo su momento de gloria recién debutó en el Medellín, pero también fue otro que no despegó de la forma que se esperaba. Ha recorrido más de 10 equipos en todo el continente americano y nunca llegó a la selección. A diferencia suya, Jhon Jairo es ídolo de Nacional, jugó en Europa aunque por poco tiempo y jugó dos Copas América.