Los grandes despilfarros

Por: Oscar Seidel |

enero 02, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Decía Leo Huberman en su libro Los bienes terrenales del hombre: "Todos nosotros ordenamos nuestras vidas de modo que nuestros gastos están determinados por nuestros ingresos. Los gobiernos en general, pretenden hacer lo mismo”. Si el concepto anterior se cumpliese, nunca se presentaría déficit en nuestros bolsillos ni en las arcas de cualquier gobierno. Sin embargo, vemos que la gente hace todo lo contrario:

- Durante el período del 1500 al 1600, mientras los gobiernos de Inglaterra, Holanda y Francia acumulaban fortunas en el comercio, el gobierno de España mediante la explotación de las minas de oro y plata de América aumentaba su riqueza. No obstante, con la misma rapidez con la que llegaban ingresos desde "el otro lado del charco", se los gastaban en una serie de guerras sin sentido, en las cuales pagaban con el metal precioso a las tropas, creando así los primeros mercenarios. Además, compraban más bienes de los que vendían, ya que no podían comer oro y plata.

-Publicidad.-

- El gobierno de Francia del siglo XVIII se gastó el dinero también sin ton ni son. En el Livre Rouge de París se escribían todas las pensiones que se concedían a los ciudadanos. Una de aquellas era la de 1.700 libras anuales otorgadas al peluquero Ducrest, quien le había hecho "el peinado de la permanente" a la hija del Conde Artois. A pesar de que la niña murió de manera temprana, y que por su corta edad solo alcanzaría a unas cuantas peluqueadas de Ducrest, este gozó de por vida de esa pensión.

- Hace 170 años, alrededor del arroyo de Wildbach y llevados por la fiebre del oro, se fundó la ciudad de Denver (EE. UU.) Fue tanto el mineral que encontraron los colonos que cubrieron la cúpula de su capitolio con oro de 28 kilates, del cual se alcanza a ver su brillo a muchos kilómetros de distancia. Un descendiente de estos despilfarradores colonos fue Marvin Davis, considerado el 13° hombre más rico de los Estados Unidos, quien organiza anualmente en Denver un baile cuyo "cover" es de 20.000 dólares. Al otro día de la fiesta, para desenguayabar, invita a una cacería estilo inglés, en la que los invitados vestidos de rojo y cabalgando sobre hermosos caballos persiguen coyotes ante la carencia de zorros.

Publicidad.

- En Cali (Colombia), un ciudadano no fue admitido como socio del prestigioso Club Colombia, así que para satisfacer su ego mandó a construir su casa en el cotizado barrio de Ciudad Jardín a imagen y semejanza del establecimiento que le había negado la entrada. Hoy en día solo quedan las ruinas del fastuoso palacete.

- También en Colombia, el presidente de Colpensiones, queriendo ganar simpatías con el pueblo, consideró que la promesa electoral del entonces candidato a la presidencia de la república, Gustavo Petro, de poner a funcionar el tren que comunique a Buenaventura con Barranquilla, debería realizarse con los escasos fondos de las pensiones. Fue tan desconcertante la declaración temeraria de Dussán que el gobierno nacional salió en masa a corregirlo. "No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana con la reforma en infraestructura", dijo el presidente Petro. Para completar, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue clarísimo: "No es función del director de Colpensiones decir qué se hace con los recursos. No tiene por qué entrometerse. Fueron declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza". De esta manera, se evitó un despilfarro más en la historia financiera del mundo.