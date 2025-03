Los grandes amores de Amparo Grisales: músicos, actores y más famosos

La diva de Colombia ha enamorado a muchos, pero son muy pocos los hombres que han podido disfrutar de un romance con la jurado de Yo me llamo

.Publicidad.

La manizaleña Amparo Grisales, se ha convertido en el rostro inconfundible de Yo me llamo y su participación es imprescindible. Su personalidad coqueta, exigente y sincera ha conquistado a millones de televidentes a lo largo de los años. Sin embargo, no solo la audiencia ha caído rendida a los pies de esta icónica mujer. A lo largo de su vida, han sido muchos los hombres que han intentado ganarse su corazón, pero pocos han logrado dejar una huella en su historia amorosa. Ellos son los hombres que han conquistado a la jurado de Yo me llamo.

Los hombres de Amparo Grisales, jurado de Yo me llamo

Desde muy joven, Amparo Grisales ha sido dueña de su propio destino y de sus decisiones en el amor. A los 14 años conoció a su primer gran amor, el pintor argentino Germán Tessarolo, un hombre de 30 años con el que contrajo matrimonio. Sin embargo, la relación terminó rápidamente y marcó el inicio de su independencia emocional. Desde entonces, la diva de Colombia dejó en claro que buscaba en sus parejas belleza y talento. Con tan solo 18 años y tras dejar su natal Manizales, Amparo se consolidó como una estrella en ascenso.

..Publicidad..

Amparo Grisales junto a Jorge Rivero.

Su papel en Manuela la catapultó a la fama y la llevó a conocer a Jorge Rivero, el famoso actor mexicano con quien mantuvo una relación durante ocho años. Aunque su romance parecía de ensueño, el amor se vio empañado por una traición. Según ha contado la misma Amparo, Betty Moreno fue la tercera en discordia, causante no solo del final de su relación con Rivero, sino también del fracaso de su carrera en Estados Unidos. Tras esta desilusión, la diva tuvo un romance fugaz pero apasionado con el cantante español Julio Iglesias.

...Publicidad...

|Le puede interesar El camino de Biassini Segura para llevar más de 15 años en la TV y seguir siendo un actor cotizado

....Publicidad....

La relación se mantuvo en secreto durante un tiempo, en parte por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, Grisales decidió alejarse del icónico artista cuando su camino la llevó de nuevo a Jorge Rivero, su gran amor de juventud.

La lista de romances de Amparo Grisales no termina ahí. También se le ha vinculado con Piero, el reconocido cantautor italiano-argentino, quien ha asegurado haber tenido un noviazgo intenso con la colombiana. Hace poco, la mujer confesó estar en una relación con un empresario brasileño que reside en Uruguay y con quien es muy feliz.

Vea también: