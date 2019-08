Los gobiernos de un sistema cleptocrático muy tradicional

Me explico: desde tiempos inmemoriales, en la capital y el departamento del Magdalena, solo se conocía un modo de gobernar, el cual consistía en favorecer a los grupos, familias o círculos sociales. Luego apareció “modesto” y acabó con eso: me refiero a quien llegó a la política en los últimos ocho años con un método distinto que no necesitó nutrirse de la misma fuente del viejo y obsoleto modus operandi.