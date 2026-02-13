Los famosos mercados que quieren darle la pelea a D1 y Tiendas Ara con nuevas estrategias descuentos y más

D1 y Tiendas Ara lideran con comodidad el segmento retail y hard discount en Colombia, una posición que no es casualidad sino el resultado de una estrategia de crecimiento constante y agresiva. Ambas marcas ya tienen presencia en gran parte del país y sus planes de expansión no parecen tener freno. Sin embargo, el dominio no pasa desapercibido y hay otros jugadores que buscan entrar en la pelea para disputarse una porción del mercado. En ese escenario aparecen dos mercados competidores con propuestas distintas: uno relativamente nuevo y otro con una larga trayectoria en el país.

Dos modelos diferentes que, desde estrategias alejadas del simple crecimiento en número de tiendas, buscan convertirse en referentes del sector y desafiar el reinado de D1 y Tiendas Ara. Habrá que ver si logran mover el tablero o si los gigantes del descuento siguen imponiendo su ritmo.

La estrategia de los mercados Mercatus9 y Makro para pelear con D1 y Tiendas Ara

Mercatus9 se ha convertido en una de las marcas que más curiosidad y conversación ha generado en Colombia en los últimos años. Su propuesta, centrada en ofrecer productos asiáticos de primera mano, transformó la compra en una experiencia distinta para los consumidores, algo poco común en el segmento. Ese diferencial ha sido clave para su rápido posicionamiento y para que muchos ya hablen de su expansión.

Aunque la marca aún tiene una presencia limitada, todo apunta a que 2026 podría ser un año clave para su crecimiento. La empresa, que ya completa cinco años en el país, estaría contemplando la posibilidad de ofrecer franquicias, una estrategia que le permitiría llegar a nuevas ciudades sin asumir todo el peso de la inversión directa. A esto se suma el reciente lanzamiento de su servicio de importación desde China, con el que acompaña procesos de compra y reduce los problemas habituales en este tipo de operaciones, justo en un momento en el que las compras desde ese país siguen en auge.

A la lista de competidores se suma un viejo conocido del mercado colombiano: Makro. La cadena ha venido ajustando su modelo de negocio y adaptándose a nuevas dinámicas de consumo. Su apuesta más reciente, “Makro también es Mikro 2.0”, está dirigida a hogares y pequeños negocios, permitiendo la compra por unidad sin perder precios competitivos.

Además, Makro ha fortalecido su estrategia de promociones, buscando que los descuentos no se concentren únicamente en fines de semana, sino que también estén disponibles entre semana. Con más de 13 mil referencias, entre marcas reconocidas y propias, la compañía apuesta por mantener vigentes sus precios bajos como principal atractivo.

Estrategias distintas que podrían marcar el rumbo del hard discount en Colombia durante este año y que muestran que la competencia va más allá de abrir más tiendas.

