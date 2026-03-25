Petro terminará su período presidencial en agosto. Las indagaciones en su contra se pueden convertir para entonces en cargos, con solicitud de extradición incluida

Me tomé la molestia de buscar en Grok, la inteligencia artificial de X, si es cierto que existen investigaciones en los Estados Unidos contra Petro, por supuestos vínculos con el narcotráfico. La respuesta fue esta:

“Sí, es cierto que en Estados Unidos se está investigando al presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, según reportes de medios confiables publicados en marzo de 2026.

Detalles de la investigación

Fiscalías federales en Manhattan y Brooklyn (Nueva York) adelantan al menos dos indagaciones preliminares en las que aparece el nombre de Petro. Estas forman parte de pesquisas más amplias sobre narcoterrorismo y tráfico de drogas en América Latina.

La DEA (Administración para el Control de Drogas de EE.UU.) lo ha designado como "objetivo prioritario" (priority target), categoría reservada para personas que se considera tienen un impacto significativo en el tráfico de drogas. Esto se basa en registros internos de la agencia que incluyen información desde 2022, obtenida de informantes confidenciales.

Los puntos que se examinan incluyen:

Si Petro o sus representantes se reunieron con narcotraficantes.

Si su campaña presidencial de 2022 solicitó donaciones o sobornos a traficantes (incluyendo posibles aportes a cambio de no extraditarlos).

Alegatos de vínculos con el Cártel de Sinaloa (México) y el llamado Cártel de los Soles (Venezuela).

Posible uso de su política de "paz total" para beneficiar a narcotraficantes que habrían contribuido a su campaña.

Menciones a posibles esquemas de lavado de dinero a través de exasesores de campaña o funcionarios de Ecopetrol.

Estas investigaciones están en etapa inicial y, según fuentes consultadas por medios como The New York Times, Associated Press, Reuters y otros, Petro no es el objetivo principal de las pesquisas (que se centran en redes de narcotráfico más amplias), pero su conducta ha surgido en ellas. Hasta ahora no se han presentado cargos formales contra él.

Respuesta de Petro: El presidente Gustavo Petro ha negado rotundamente cualquier vínculo con narcotraficantes. Ha declarado que “nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante” y que ha dedicado años a denunciar el narcotráfico. Su gobierno también ha destacado logros en la reducción de cultivos de coca, aunque EE.UU. ha criticado su enfoque de “paz total” por considerar que ha permitido el aumento de la producción de cocaína.

Contexto adicional

Existe tensión entre los gobiernos de Petro y Donald Trump, quien previamente lo ha acusado públicamente de ser un “líder de drogas ilícitas” y en octubre de 2025 incluyó a Petro (junto a su familia y allegados) en la Lista Clinton (sanciones de la OFAC por presuntos nexos con narcotráfico).

En Colombia también ha habido investigaciones locales relacionadas con posibles aportes irregulares a su campaña de 2022 (caso de su hijo Nicolás Petro y otros), pero la actual en EE.UU. es independiente y federal.

En resumen: sí hay una investigación activa en Estados Unidos que lo involucra como posible sujeto de interés en temas de narcotráfico, pero se trata de indagaciones preliminares basadas en testimonios e inteligencia, sin condenas ni cargos confirmados hasta la fecha. La situación sigue evolucionando y depende de fuentes anónimas de las agencias involucradas. Te recomiendo seguir fuentes como AP, NYT o Reuters para actualizaciones verificadas”.

Si algo demuestra la realidad, es precisamente el abuso total del poder por parte de los Estados Unidos, su desprecio por el derecho internacional y la propia Constitución. Lo único que vale, según sus reiteradas afirmaciones, es quién tiene la fuerza para imponerse. Lo que en la práctica se traduce en una voluntad omnipotente del ejecutivo estadounidense, las otras ramas del poder y todos en el mundo deben subordinársele por completo.

Los entonces alzados en armas sufrimos la amarga experiencia de la condena contra Simón Trinidad, un idealista revolucionario de conducta y moralidad intachables, que terminó pagando 60 años de prisión pese a ser absuelto en dos juicios previos. El tercero de sus jueces cedió a las presiones del ejecutivo, ejercidas a través de sus agencias, especializadas en la prefabricación de pruebas que parten de informantes confidenciales.

El reciente caso de Nicolás Maduro es ejemplar. Unidad de los montajes de las agencias especializadas y gigantescas campañas de prensa, para legitimar las acciones más arbitrarias. Petro terminará su período presidencial en agosto. Las indagaciones en su contra se pueden convertir para entonces en cargos, con solicitud de extradición incluida. Una próxima presidencia de derechas lo entregaría sin pensarlo dos veces.

Mientras que una de izquierda se vería en serios aprietos para no hacerlo. Petro puede pensar que se hizo amigo de Trump al hablarle de la amistad entre Bolívar y Washington. Ingenuidad. Trump conversaba oficialmente con Irán cuando decidió matar al Ayatolá y bombardear a Irán, primero en una escuela de niñas, a fin de aterrorizar, y luego, junto con Israel, al resto del país. Cuidado, Colombia no es Irán, como no lo fue Venezuela.

Del mismo autor: El error estratégico, táctico y político de Trump

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