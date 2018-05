Los españoles de Fenosa, de socios a enemigos de Colombia

Gas Natural Fenosa, originaria de España, terminó hoy con las inversiones que tenía con Colombia a través de su filial Gas Natural Distribución Latinoamérica. Le vendió al fondo canadiense Brookfield el 41.89 % que poseía en la empresa que concentra la operación de suministro de gas domiciliaron en el centro del país. La Oferta Pública de Adquisición (OPA) por $ 1,12 billones se realizó en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). EPM que pensaba pujar por este porcentaje de acciones, decidió retirarse ante la compleja emergencia que está afrontando con la central de generación de Hidroituango.

Fenosa, por su parte, luego de manifestar su desacuerdo con la decisión del Gobierno colombiano de intervenir a Electricaribe tomó la decisión de salir del país y de iniciar en marzo de 2017 un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), para reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o una indemnización de más de 1.000 millones de dólares. En la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural Fenosa argumenta “ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años” en Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe “constituye una expropiación sin indemnización”.

La situación de Electricaribe no es clara, a pesar de encontrarse intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde noviembre de 2016. Aunque en varias ocasiones, la Superintendencia ha indicado que no existen planes de devolver a la española Gas Natural Fenosa la operación de su filial Electricaribe, en marzo de este año la superintendente Rutty Paola Ortiz no descartó un eventual regreso de la matriz española, e indicó que no habrá nuevo operador antes de que acabe este gobierno. La demanda ante el Cnudmi y la decisión sobre el nuevo operador le quedarán al nuevo presidente de Colombia.