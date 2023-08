Los engaños de la minería del carbón (III)

¿Qué sucede cuando las verdades son manipuladas? Tal es el caso de las afirmaciones vertidas por Cerrejón que desdibujan una realidad que no debe ser ignorada

Por: Martín López González |

agosto 18, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En el ámbito de los debates públicos, la verdad es un bien invaluable. Pero ¿qué sucede cuando las verdades se presentan de manera sesgada y manipulada, ocultando realidades incómodas? Tal es el caso de las afirmaciones vertidas por Cerrejón y respaldadas por el señor Ricardo Plata Cepeda; que, aunque pretenden enaltecer la imagen de la compañía, desdibujan una realidad que no debe ser ignorada y se convierten en puro maquillaje.

Cerrejón es una mina de carbón a cielo abierto que ha sido el epicentro de controversias ambientales. Uno de los puntos más críticos es la desviación del Arroyo Bruno, una práctica que podría tener efectos catastróficos en los ecosistemas acuáticos y en las comunidades que dependen de sus aguas.

El flujo alterado de un arroyo no es solo un cambio de curso, es un terremoto ecológico que puede desencadenar consecuencias impredecibles en la biodiversidad y la calidad del agua. ¿Quién necesita un río natural cuando puedes tener uno personalizado?

La explotación minera a cielo abierto tiene un precio elevado y ese costo se extiende a los recursos hidrológicos. La remoción de toneladas de tierra y roca no solo afecta la superficie, sino que también puede repercutir en las capas subterráneas.

Los niveles freáticos, esa intrincada red de agua que fluye por debajo y sobre la tierra, se ve alterada de formas que apenas comenzamos a comprender. La interacción entre aguas subterráneas y superficiales es crucial, y las excavaciones profundas y extensas amenazan con secar arroyos y ríos enteros. Solo un embaucador se atreve a decir que el Rio Ranchería incrementa su caudal al pasar por el complejo minero de Cerrejón.

Ahora bien, no se puede ignorar el papel decisivo que desempeña Sintracarbón en la lucha por los derechos laborales. Los auxilios educativos para los hijos de los trabajadores no son "regalos" de Cerrejón, sino frutos arrancados de negociaciones colectivas. ¡El señor Plata Cepeda tratando de tejer una narrativa de benevolencia corporativa, basada en mentiras, saca a relucir un tufillo racista y despectivo cuando hace mención del "incremento del patrimonio moral sin cargar bultos de marimba, ni pimpinas de gasolina de contrabando, ni mendigar puestos públicos a cambio de votos", haciendo alusión a la historia delincuencial de los guajiros!

Las afirmaciones del señor Plata Cepeda sobre el "patrimonio moral" adquieren un tinte dolorosamente irónico cuando enfrentamos la verdadera situación de La Guajira. En un mundo contaminado por los intereses de la industria, las cifras de contaminación de la ONU no mienten. Esa misma tierra que se presenta como generosa, es considerada entre las cincuenta más contaminadas del planeta. Las comunidades no necesitan falsos elogios; necesitan acción y soluciones concretas. Aplaudimos su retórica convenientemente embellecida.

La etnia wayúu es un pincelazo en el bello retrato de La Guajira según Plata Cepeda. Ignorar los números es un truco genial en el sombrero de Cerrejón. No se puede obviar la desesperante realidad que enfrentan los indígenas. La mortalidad infantil y la desnutrición crónica son heridas que desafían cualquier intento de elogiar "mejoras" inexistentes. Más de 700.000 guajiros hambrientos claman por justicia, mientras las cifras de población se entrelazan con una realidad amarga y triste. ¿En qué tipo de burbuja vivirá Ricardo Plata Cepeda?

Plata Cepeda podría haber sido un mago de circo, con sus trucos ingeniosos, pero la realidad no se presta a esa farsa. La verdad es un faro que no debemos permitir que se apague. Las medias verdades y las distorsiones solo perpetúan una realidad injusta. Es hora de desafiar la narrativa conveniente y enfrentar las realidades incómodas con valentía. Hacerlo no solo honra la dignidad de las comunidades afectadas, sino que también nos recuerda que solo a través de la transparencia y el esfuerzo conjunto podemos arrojar luz sobre las sombras que han sido injustamente ignoradas.

Entonces, señor Plata Cepeda, su narrativa de luces brillantes y sombras cuidadosamente seleccionadas no nos engañará. Las medias verdades pueden deslumbrar por un momento, pero la verdad completa brillará como un candil en la oscuridad, iluminando las sombras que usted, y aquellos como usted, prefieren mantener en silencio. Así que, señor Plata Cepeda, no hay espacio para la complacencia en medio de la adversidad. La verdad completa y sin adornos es lo que necesitamos, no palabras que se desvanecen con el viento.

