Los elogios que están convirtiendo a Sebastián Martínez en el Leonardo Dicaprio colombiano

Sebastián Martínez ha enamorado a los colombianos con personajes tan memorables y cómicos como los que ha realizado en proyectos televisivos como Padres e hijos, Rosario Tijeras, Allá te espero, Pa’ quererte y Hasta que la plata nos separe. Sin embargo, en los últimos días ha sido tendencia con su personaje de villano en ‘Palpito’, serie que recientemente estrenó su segunda temporada.

En esta serie colombiana, el paisa interpreta a ‘Zacarías’ que a pesar de ser el antagonista, ha recibido cientos de buenos comentarios. Muchos señalan que Sebastián Martínez no podría estar haciendo una mejor interpretación del papel.

Esta escena de Zacarias, es una de las mejores de TODA la serie, Sebastian hizo lo que tenía que hacer. #Palpito #Palpito2 pic.twitter.com/soYxH8axqk — danay 🫀 spoilers (@softbrowarnik) April 20, 2023

En redes sociales, Sebastián Martínez no deja de recibir halagos y piropos, no solo por su actuación sino también por su atractivo físico. Algunos de sus seguidores aseguran que tal vez está sea una de las razones por las que las personas no odian a ‘Zacarías’.

Incluso en Instagram, donde cuenta con 4 millones de seguidores, en cada una de las publicaciones que Sebastián Martínez ha hecho sobre ‘Palpito’, recibe todo tipo de comentarios en los que aplauden y exaltan su talento para la actuación además de elogiar su belleza. Cabe destacar que el paisa se ha convertido en todo un galán de la televisión colombiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Martinez (@sebastianmartinezn)

