Los dos hombres que marcaron la vida de Paquita la del Barrio; amor a primera vista y traición

La artista le cantó al despecho y al desamor como pocas, y cómo no, si su vida amorosa estuvo marcada por varias situaciones que rompieron su corazón

El pasado 17 de febrero, se dio la triste noticia del fallecimiento de Paquita la del Barrio. La mujer no solo conquistó México con su música, pues su repertorio es reconocido a nivel mundial. Sus letras e interpretaciones fueron claves para lograr este éxito y cariño por parte del público. Aunque no es un secreto que muchas de sus canciones hablan de despecho y desamor, si bien es cierto que no escribió todos sus temas, vivió en carne propia lo que cantó. La mujer fue víctima del desamor y también tuvo que experimentar la traición en su propia vida.

La traición y el desamor que vivió Paquita la del Barrio

Todo inicia cuando la cantante era una joven de tan solo 16 años, cuando conoció a Miguel Gerardo Martínez, tesorero del Registro Civil del pueblo. Ella trabajaba allí como secretaria y, a pesar de la diferencia de edad, Paquita la del Barrio se enamoró profundamente de él. Su relación comenzó en secreto, aunque tan solo dos años después, tuvo su primer hijo, Iván Miguel Martínez, con el tesorero. Tristemente, se enteró de que el hombre con el que estaba era casado. Pese a esto, siguió con él y se fue a vivir junto a él a Xicotepec.

Paquita la del Barrio con Alfonso Martínez. Captura de pantalla / Play Us.

Allí nació su segundo hijo, pero tras un año de estar con Martínez, decidió acabar con la relación, pues estaba viviendo un "infierno". Finalmente, Paquita la del Barrio decidió irse junto a su hermana a la Ciudad de México para iniciar su carrera musical con el dueto Las Golondrinas. Fue justamente en uno de los lugares en los que cantaba donde conoció a Alfonso Martínez. Este hombre se convirtió en su segunda pareja y también fue la persona que le hizo creer en el 'amor a primera vista'. Años después tuvieron su primer hijo juntos, pero la traición volvió a tocar su puerta.

La mujer se enteró de que Martínez le estaba siendo infiel con una mesera del negocio que ambos administraban. Pero esto no fue todo, además descubrió que el hombre tenía una hija de 12 años, quien había nacido de la infidelidad de él. A partir de este momento, no se le conocieron más parejas a la famosa cantante, aunque hace dos años sí llegó a comentar que estaba cansada de estar sola. Claro que esto explicaría el sentimiento que la mujer le imprimía a cada tema que interpretaba.

