Los dilemas de la convivencia escolar

Epicteto de Frigia, el filósofo estoico que vivió parte de su vida como esclavo en Roma, nos regaló para la posteridad la siguiente sentencia: “trázate tal norma de vida que puedas seguirla lo mismo cuando estás solo que en compañía”. Es tan propicia, adecuada y justa, si la analizamos profundamente, que termina explicando lo que realmente busca una sana convivencia, algo que a veces es tan difícil de establecer entre las personas.

Hace dos días se reportó en Cali el caso de una estudiante de la Institución Educativa Antonio José Camacho, una niña que fue agredida por otra compañera con arma blanca. Ante lo sucedido era lógico que más de uno se hiciera la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo los planteles educativos para evitar cualquier situación que atente contra la integridad física del estudiantado?

Uno escucha los comentarios, pero se queda perplejo. Como si el problema fuera solamente de los colegios, viviendo en una sociedad en donde ya no hay autoridad y los padres de familia no saben qué hacer con sus desbordados hijos. Desde hace rato se ha perdido el rumbo, y se cree que todo lo que atañe a los menores de edad es solamente cuestión de malas prácticas educativas.

Por eso si se quiere digerir lo que le pasó a la estudiante del Camacho, es indispensable que se diga que el respeto por el otro empieza por casa. Según mi humilde opinión, no se puede trazar la norma de vida que plantea Epicteto, si por el contrario en las familias no nace la obligación de saber en qué andan sus hijos como para corregirlos y enseñarles a vivir decentemente. Todo parte, como siempre se ha dicho, de la educación que primero se imparte en el hogar. Así que lo que venga después es formación para la vida productiva, porque lo que se aprende en la casa solamente sirve para saber cómo se debe vivir en sociedad.

A los colegios públicos se les ha delegado la titánica tarea de educar a muchos niños que llegan con demasiados problemas, por lo que muchas veces se hace complicado abordarlos todos y encaminarlos hacia una actitud empática y positiva. Si bien cada institución cuenta con un plan de orientación escolar, no se puede pensar que este puede solucionar todos los flagelos sociales a los que hoy están expuestos los estudiantes. Tan poco se puede esperar que, si un padre de familia no cumple con su deber de acudiente, otro lo va a suplir así no más o va a evitar lo que pasó en el Camacho.

Sin embargo, ya es hora de que nuestro sistema educativo se enfrente a la laxitud que hay en materia de leyes que cobijan a los menores de edad, porque no se puede educar al que no quiere ser educado, ni mucho menos se puede tener en un plantel educativo a un asesino o cualquier factor de riesgo humano. Es duro lo que digo, pero se hace complicado creer que hablando con el agresor de un estudiante las cosas van a cambiar. La justicia restaurativa no puede ser la única norma de conducta en la educación, porque que termina dándole vía libre a cualquier persona para que crea que sus actos siempre serán perdonados, o para que reincida ante la falta de autoridad que reina en este país de tantas locuras.