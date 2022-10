Por: Elizabeth Mora-Mass |

octubre 26, 2022

A dos semanas de las elecciones de mitaca, el partido demócrata tiene grandes problemas para solucionar.

Basta con decir que de ir ganando en las encuestas para la gobernación del Estado por 20 puntos, ahora la gobernadora Kathy Hochul apenas tiene cuatro puntos de ventaja en la encuesta de la Universidad Quinnipiac y seis en la de Sienna College, mientras el alcalde Eric Adams y el Concejo Municipal se enfrentan por los migrantes indocumentados.

Cuando nadie daba un centavo por el candidato republicano Lee Zeldin, un congresista de Long Island, líder anti aborto y protegido de Donald Trump, personaje detestado por los neoyorquinos.

“Usted no vive seguro en su vecindario de Nueva York o usando el transporte público. Usted no puede comer, ni vivir en Nueva York por los altos costos”, afirmó el concejal republicano de Nueva York, Joe Bonelli, quien dirige el súper PAC que impulsa a Zeldin, explicando el éxito de la campaña de medios, dado que hace un mes Hochul lideraba con 20 puntos de ventaja.

Pero el aumento drástico del crimen, la inseguridad, los incidentes violentos en el tren subterráneo y los atracos callejeros, sumados al alto costo de vida y a la crisis económica, social y política que están generando los migrantes, han hecho mella en los demócratas.

Adams vs Adams

Por otro lado, el alcalde Eric Adams y Adrianne Adams (no parentesco) están enfrentados debido a la crisis que generan los 21,000 migrantes indocumentados que están siendo enviados por los gobernadores republicanos de los Estados del sur.

Bajo fuego cruzado por el manejo de la crisis de los migrantes, Adams buscó a quien echarle la culpa y el mejor paganini fue Adrianne Adams, la presidenta del Concejo de la ciudad de Nueva York.

La semana pasada, el alcalde Adams anunció la apertura de un nuevo refugio en Manhattan, pero no le informó a la presidenta del Concejo, quien no pudo controlar su sorpresa al ser preguntada sobre el particular, en su conferencia de prensa, en vivo.

Desde hace varias semanas, el alcalde Adams no cesa de echarle la culpa de gran parte de la crisis a los concejales, a quienes recriminó por su falta de apoyo.

La Gran Manzana vive una grave situación política, económica, educativa, sanitaria y social por el arribo de 21.000 migrantes indocumentados, a quienes les han dado refugio y alimentos.

El alcalde Adams quiere más cooperación del Concejo y la presidenta ha dicho que le ofreció diez hoteles de Manhattan, pero que el burgomaestre no ha respondido.

A su vez, los concejales republicanos se están dando un banquete con lo que pasa y culpan al presidente Biden y a los demócratas "por volver una pocilga nuestra ciudad".

"Yo creo que fuera de El Bronx, los barrios latinos de Brooklyn y Queens, nadie quiere nada con los demócratas progresistas. Pueden perder las elecciones de mitaca", aseguró un comentarista de la cadena ABC, en el programa de George Stephanopoulos.