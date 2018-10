Los cuatro vuelos más caros del mundo

Cuando se trata de viajar con lujos, los limites no existen y las aerolíneas lo saben. En Colombia pagar más de $ 8 millones en un tiquete aéreo puede ser considerado descabellado. Las aerolíneas nacionales y las internacionales que operan en el mercado colombiano mantienen una configuración orientada a la practicidad y no al lujo. Sin embargo, esto no es la tendencia a nivel mundial.

En países como Singapur, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Japón, las aerolíneas compiten para marcar un precedente en el confort del viajero. Camas, duchas, choferes, cocineros personales y hasta suites privadas son algunas de las apuestas que han hecho las aerolíneas para proponer un concepto de viaje que trasciende el entendimiento colectivo e invitar a ciertos pasajeros a pagar el precio de un apartamento por un tiquete aéreo.

Estos son algunos de los tiquetes que dan prueba de lo anteriormente mencionado:

Vuelo Sídney – Londres en “The Residence” de la aerolínea emirati Etihad

La aerolínea emiratí Etihad se lleva el récord del tiquete aéreo mas lujoso del mundo. En sus vuelos operados por los Airbus A380, Etihad ofrece la categoría “The Residence” que consiste en una suite presidencial que cuenta con tres espacios diferentes: un cuarto doble, una sala de estar y un cuarto de baño privado con ducha, bañera y turco. Hay una residencia en cada avión. Es decir, que en cada vuelo solo habrá un afortunado pasajero gozando de estas instalaciones. Quien compre un tiquete en esta categoría tendrá a su disposición un chófer para llevarlo y recogerlo, un cocinero privado dispuesto a cocinarle lo que se le antoje y un “Butler” que atenderá cualquier solicitud que el pasajero pueda tener durante el vuelo. Las comidas serán consumidas en vajilla de lujo con cubiertos de oro. Un tiquete, ida y vuelta, con esta aerolínea y en esta configuración desde la ciudad australiana de Sídney hasta Londres, en Inglaterra cuesta aproximadamente 120 millones de pesos.

Vuelo Nueva York – Tokyo con la aerolínea Lufthansa:

La aerolínea alemana con sede en Frankfurt, Lufthansa, está estrenando la mayoría de su flota. Desde el 2015 han llegado varios A380 y Boeing 747-800 a fortalecer la red de destinos que maneja, una de las mas amplias del mundo. Estos aviones manejan una configuración First que abarca todos los lujos concebibles. Duchas, bar, exótica comida y sillas que se convierten en cama son un abrebocas de lo que un pasajero en esta categoría podrá disfrutar. En el caso de los emblemáticos Boeing 747-800, toda la nariz del avión es el espacio de los asientos de la categoría First. Esta parte del avión está reservada exclusivamente para los pasajeros de esta categoría. Un vuelo en esta categoría desde Nueva York hasta Tokio, haciendo escala en Frankfurt, cuesta alrededor de 18.000 dólares americanos. Es decir, aproximadamente $ 55 millones de pesos.

Los Ángeles – Dubái en First Class con la aerolínea Emirates:

Este vuelo, operado por un Airbus A380 (el avión comercial mas grande del mundo) ofrece una configuración de primera que le permite al pasajero disfrutar de las 15 horas de viaje en una capsula “suite” privada con todas las dotaciones de comodidad y entretenimiento posibles. Tiene un minibar con bebidas alcohólicas y no alcohólicas, además de meriendas de lujo para el disfrute del pasajero. Las personas que viajen en esta categoría podrán hacer uso de las duchas que tienen instaladas estos aviones. El menú a bordo es a la carta y será preparado por un chef exclusivo para la categoría First del vuelo. Además de lo anterior, aquellos que compren su tiquete en esta categoría, tendrán el derecho de ser transportados desde y hacia el aeropuerto por un chofer de la aerolínea en un Mercedes Benz negro ultimo modelo. Este tiquete, ida y vuelta, cuesta aproximadamente $ 59 millones.

Singapur – Nueva York en Bussiness class con la aerolínea Singapore Airlines:

La aerolínea singapurense ofrece el vuelo más largo del mundo. Un Airbus A350 con configuración exclusiva de bussines y economy plus cruza todo el océano pacifico en 19 horas sin escalas desde Singapur hasta el aeropuerto internacional de Newark. Teniendo en cuenta la extensa cantidad de horas de vuelo, la aerolínea no ofrece tiquetes en clase económica para este vuelo particularmente. Los pasajeros de este vuelo podrán disfrutar de sillas totalmente reclinables y un sistema de entretenimiento integral. Además, los pasajeros podrán elegir de un amplio menú de comidas y ducharse mientras se viaja. El costo de este tiquete ronda los $35 millones.