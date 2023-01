Los cuatro muchachos iraníes ahorcados por defender a las mujeres en Irán

.Publicidad.

Una imagen brutal, sobrecogedora, dio la vuelta al mundo el 12 de diciembre pasado. En lo alto de un camión-grúa un joven ahorcado pendía con las manos atadas a la espalda, los pies amarrados y una tela negra cubriendo el rostro. Era un hombre fuerte, Majid Reza Rahnavard tenía 23 años y había sido campeón de lucha libre profesional —Wrestling—. Su cuerpo estaba expuesto en plena calle de Mashad, 900 kilómetros al este de Teherán, en presencia de hombres vestidos como los paramilitares basiyíes y mujeres de negro cubiertas de la cabeza a los pies.

Era la primera ejecución en público y la segunda de un manifestante detenido en las protestas por la muerte de Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre. Tenía 22 años, había nacido en el Kurdistán y había sido criada por una familia de intelectuales. El martes 13 de septiembre alrededor de las seis de la tarde, cerca de la estación del metro de la autopista en Teherán, fue arrestada mientras estaba con su hermano por no tener bien puesto el hiyab -velo islámico-. La Policía de la Moral dijo que la llevarían a “una clase informativa”, pero terminaron horas después en el Hospital Kasra, en ambulancia.

-Publicidad.-

Su madre contó lo sucedido: “Los policías golpearon a Jhina delante de su hermano (…) la abofetearon, le golpearon las manos y la piernas con una porra”, a su hermano le rociaron gas pimienta. En el trayecto a la comisaría la continuaron agrediendo hasta que un golpe en la cabeza la dejó inconsciente. Hora y media más tarde llegó al hospital, directo a cuidados intensivos. La agencia de noticias semioficial Fars informó que Amini murió dos días después. El golpe en la cabeza había sido la causa. Las mujeres salieron a la calle, por decenas de miles, la protesta tuvo eco en todos los países. Ellas, desafiantes, cortaron sus cabellos y su voz se alzó con la de muchos jóvenes que las acompañaron.

Masha Aimini, el símbolo mundial de las protestas en Irán. Foto: captura de video

Publicidad.

Masha Amini murió por no ponerse el velo según la tradición y se convirtió en un símbolo que ha unido a Iran en contra de las medidas autoritaria/dictatoriales del régimen del ayatolá Ali Jamenei que quiere aplastar las protestas con todo el poder, hasta con el terror de la horca. Cuatro jóvenes perdieron sus vidas con la crueldad de este castigo justificado con cargos inventados. El primero en ser ejecutado con la horca en la cárcel fue Moshen Shekari, el 8 de diciembre. Un joven de 23 años acusado del delito de “enemistad con Dios”, por bloquear una calle y haber herido con arma blanca a un paramilitar basiyí. Para intimidar y sembrar aún más terror, el régimen volvió publicas los ahorcamientos, como ocurrió con Majid Reza Rahnavard.

Foto: Mizan News

El muchacho fue izado en la horca pública 23 días después de su arresto el 19 de noviembre. Pocos días después fue acusado de haber matado a puñaladas a dos miembros de la milicia paramilitar Basij. El cargo: “enemistad con Dios”, un delito definido, según especialistas, en forma ambigua y sin equivalente en las leyes internacionales. Ni siquiera se alcanzó a cumplir el plazo de 20 días para la apelación a que se tiene derecho según la ley islámica para luego ser revisada por el Tribunal Supremo, ni sus padres fueron avisados, ni pudieron asistir a su sepelio.

Mizan News, un medio de propaganda oficial iraní ligado al poder judicial, mostró las fotos del ajusticiamiento, y el colectivo de activistas iraníes 1500 Tasvir denunció que Reza había recibido tantos golpes que en todas las fotos aparecía herido. Por Instagram, antes de ser llevado al suplicio, pidió que no lloraran sobre su tumba, ni leyeran el Corán, ni oraran.

Desde el comienzo de las protestas por lo menos 516 manifestantes han muerto, incluyendo setenta niños, según Human Rights Activists's News Agency (Hrana). El Consejo de Seguridad de Irán reduce la cifra, el 3 de diciembre dijo que “más de 200 personas han perdido la vida durante las protestas en la República Islámica que comenzaron en septiembre”. Desapariciones forzadas, incomunicaciones, torturas se han producido desde entonces, según denuncias de organizaciones activistas de los derechos humanos. 68 miembros de las fuerzas de seguridad habrían fallecido en los disturbios y habrían sido arrestados 19.262 manifestantes.

Mohammad Mahdi Karami, de 22 años, campeon nacional de karate. Foto: Mizan News

El 2023 empezó con nuevos ejecuciones. El sábado 7 de enero dos jóvenes más fueron llevados a la horca: Mohammad Mahdi Karami, de 22 años y Seyed Mohammad Hosseini, de 39. Fueron hallados culpables de” difundir la corrupción en la Tierra”, un crimen considerado capital en Irán. Habrían participado el 3 de noviembre en los “disturbios” de Karaj, una ciudad cercana a Teherán, habrían intentado bloquear la autopista Karaj-Quasvin y según los fiscales mataron al oficial paramilitar Ruhollah Ajamian, en un acto en el que acusaron a 16 personas.

Karami era campeón nacional de karate, y Hosseini entrenador infantil. Mohammad había comenzado a practicar karate a los 11 y era hoy una de las grandes figuras de este deporte en Irán. Estuvo en el equipo nacional juvenil iraní y ganó varios campeonatos nacionales.

Fue condenado el 5 de diciembre, apenas una semana después de que comenzara el juicio en Teherán. El Tribunal Supremo de Irán confirmó la sentencia el 3 de enero. Antes de su muerte, su abogado dijo que estaba en huelga de hambre porque se le había negado el derecho a elegir su propio abogado para los procedimientos judiciales. Tuvo que ser asistido por los designados por el Estado.

Seyed Mohammad Hosseini, entrenador infantil. Foto: Mizan News

El abogado de Hosseini, Ali Sharifzadeh Ardakani, dijo en un tuit del 18 de diciembre que su cliente había sido severamente torturado, golpeado con las manos y los pies atados, pateado en la cabeza hasta que se desmayó, y sometido a descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo.

Amnistía Internacional ha asegurado que el juicio había sido "nada parecido a un procedimiento judicial significativo". Y lo describió como un "juicio grupal injusto acelerado".

Dos días después de su muerte se conoció el video del momento en que el padre de karateca se despide de su hijo, ante la tumba. En la grabación compartida en redes sociales de medios iraníes, se le alcanza a ver visiblemente adolorido junto a otros seres queridos, en la ciudad de Eshtehard. Había hablado con él. “Yo le preguntaba ‘¿Mehdi, por mi vida, tú hiciste eso?’ y él me decía ‘Te lo juro que no, papá, por Dios... te lo juro por tus manos trabajadoras, no...’”. No había podido verlo en prisión. Solo recibir de él una llamada a las dos de la tarde en la que le confirmó la sentencia a pena de muerte, y le hizo una petición: “No le digas a mi mamá”.

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo, quiere aplatar las protests con el terror de la horca

Tres hombres más fueron sentenciados a muerte esta semana, el lunes 11 de enero. Mizan Online informó que Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi y Saeed Yaghoubi, fueron acusados de estar implicados en la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y declarados culpables de “moharabeh” (guerra contra Dios). Otros 11 recibieron penas de prisión. entre ellos el futbolista Amir Nasr-Azadani, de 26 años, que juega en un equipo local.

Amnistía Internacional ha dicho que las autoridades de Irán buscan la pena de muerte para al menos otras 26 personas en lo que llamó “juicios falsos diseñados para intimidar a los manifestantes”. El rechazo mundial no ha sido suficiente para detener el desangre de jóvenes iraníes en el régimen del ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo.