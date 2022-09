Los congresistas del Pacto Histórico: activistas pero poco estudiados

.Publicidad.

En Colombia no se necesita un título universitario para ser congresista. Entre ellos algunos no tienen educación formal mientras que otros acumulan un listado de títulos. De todos los 275 congresistas, cuyas hojas de vida se analizaron, 44 no reportan ningún estudio universitario a nivel de pregrado

El presidente del Senado, Roy Barreras es médico, especialista en derechos humanos y con una

maestría en literatura.

El presidente de la Cámara, David Racero, es filósofo de la Universidad Nacional con una maestría en economía y está avanzando en un doctorado en estudios políticos.

Senadores como Gustavo Bolívar, Alexánder Flórez y María José Pizarro cuentan con estudios

universitarios de pregrado iniciados, pero aún no titulados. Representante Ermes Evelio Pete Vivas, técnico en Teología.

El senador Wilson Neber Arias Castillo, con formación técnica profesional en el SENA.

El representante de Norte de Santander, Jairo Humberto Cristo Correa se presenta como licenciado y abogado, con tres especializaciones y un doctorado en gerencia pública.

*Tomado del texto original del Observatorio de la Universidad Colombiana