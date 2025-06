Los chinos van detrás de otro mega proyecto en Bogotá que vale más de 7 billones

Anuncios

Uno de los proponentes de la licitación para la construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales, Ptar Canoas, es Apca Aguas Canoas. Para el proyecto se asignó un presupuesto de 7.63 billones de pesos. Las cifras asignadas deberían ser capaces de levantar una infraestructura capaz de tratar el 70 % de las aguas toxicas de la capital, el objetivo global es la descontaminación del rio Bogotá.

Apca Aguas Canoas se compone de tres multinacionales chinas: Beijing Enterprises Water Group Limited, Shanghai Chengtou Sewage Treatment Co. LTD y China Harbour Engineering CO. LTD Sucursal Colombia. China Harbour Engineering, CHE, tiene de representante legal en Colombia es Ke Yu. CHE ya es conocida en el país por hacer parte del consorcio encargado de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, el Consorcio Apca Transmimetro.

Otro de los integrantes de Apca Aguas Canoas es Beijing Enterprises Water, que tiene de director ejecutivo y general a Zhou Min. El ejecutivo es egresado de Renmin University of China y trabajó previamente en Beijing Enterprises Holdings Limited. La empresa tiene más de 37 plantas situadas en el extranjero, en países como Portugal, Malasia, Macao y Singapur.

El último del grupo Apca es Shangai Chengtou Seawage Treatment. La multinacional tiene de presidente a Zhijian Ren. La firma china se dedica principalmente al desarrollo y distribución de propiedades y negocios dentro del sector medioambiental como el tratamiento de residuos domésticos. Los tres grupos quieren ganar la licitación para poder construir Ptar Canoas, que es el proyecto ecológico más importante de la ciudad, una de las entidades del distrito encargada de mirar por el desarrollo de la planta es el Acueducto de Bogotá que tiene de gerente a Natasha Avendaño.

Si les asignan el contrato, los chinos se consolidarían como los grandes contratistas del país al tener en sus manos el metro, el tren de cercanías y la planta de tratamiento de aguas del río Bogotá.

