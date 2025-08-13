Los chilenos también le apuestan a la energía limpia en Colombia

Verano Energy con Juan Carlos Ruiz a la cabeza tiene listo 11 millones de USD para una granja solar en Sabanalarga Atlántico, la primera de ocho

Verano Energy una empresa chilena quiere aterrizar en el país. El negocio se creó en 2012, por Dylan Rudney, una persona con nacionalidad estadounidense y chilena, y Collin Hamilton. Ambos empresarios tenían experiencia en el sector de energías renovables. Su negocio no ha parado de crecer, en cerca de trece años han diseñado y construido más de 42 plantas solares en América Latina, para dar una idea, solo en Chile tienen planes para construir ocho instalaciones. Ahora Verano busca aterrizar en Sabanalarga, con la granja solar Chicalá, parte del Caribe colombiano. No es la única apuesta de energía limpia para el país.

Los australes quieren tener en la República un total de siete plantas; no obstante, para Chicalá tienen asignado un presupuesto de once millones de dólares. Con el dinero se levantaría una infraestructura capaz de producir luz para una ciudad pequeña, ayudando a crear una red de energía libre asociados a los fenómenos del clima como el Niño, que suelen afectar la generación de energía del país.

Para Colombia, los chilenos pusieron al frente a Juan Carlos Ruiz. El representante debe velar por el desarrollo de Chicalá, que debería entrar en funcionamiento para el primer semestre de 2026, y de las otras plantas que deberían ubicarse en Atlántico, Bolívar, Cesar y Santander. Para las otras iniciativas se tiene guardado un presupuesto de 405 millones de dólares. La razón detrás del gasto es pensar a Colombia como un punto importante en el desarrollo de energías renovables; no obstante, los problemas enfrentados para conseguir los distintos permisos.

