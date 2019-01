Los chalecos amarillos bajaron a Macron del pedestal

La presión del movimiento de Los chalecos amarillos llevó al Presidente Emmanuel Macron a dejar su soberbia a un lado, bajarse del pedestal del Palacio del Eliseo y abrirse a escuchar a la gente en un gran debate nacional en el que aspira lograr una amplia participación. Reconoce que Francia atraviesa un “período de preguntas e incertidumbres”. Esto dice:

“Queridos franceses, queridos franceses, mis queridos compatriotas,

En un período de cuestionamiento e incertidumbre como el que estamos atravesando, debemos recordar quiénes somos.

Francia no es un país como los demás.

El significado de la injusticia es más vívido que en otros lugares. La necesidad de ayuda mutua y solidaridad más fuerte.

En casa, los que trabajan pagan las pensiones de jubilados. En el hogar, un gran número de ciudadanos paga un impuesto sobre la renta, a veces pesado, que reduce las desigualdades. En el hogar, la educación, la salud, la seguridad, la justicia son accesibles para todos, independientemente de la situación y la riqueza. Los caprichos de la vida, como el desempleo, pueden superarse gracias al esfuerzo compartido por todos.

Por eso Francia es, de todas las naciones, una de las más fraternales y las más igualitarias.

También es uno de los más libres, ya que todos están protegidos en sus derechos y en su libertad de opinión, conciencia, creencia o filosofía.

Y todo ciudadano tiene derecho a elegir a los que tomarán su voz en la conducta del país, en el diseño de las leyes, en las decisiones importantes que deben tomarse.

Todos comparten el destino de los demás y todos están llamados a decidir el destino de todos: eso es todo, la nación francesa.

¿Cómo no sentir el orgullo de ser francés?

Sé, por supuesto, que algunos de nosotros hoy estamos insatisfechos o enojados. Debido a que los impuestos son demasiado altos para ellos, los servicios públicos están muy lejos, porque los salarios son demasiado bajos para que algunos puedan vivir con dignidad debido al hecho de que nuestro país no ofrece las mismas posibilidades de éxito según el de donde viene la familia A todos les gustaría un país más próspero y una sociedad más justa.

Esta impaciencia, la comparto. La sociedad que queremos es una sociedad en la que para tener éxito no se necesitan relaciones o fortuna, sino esfuerzo y trabajo.En Francia, pero también en Europa y en el mundo, no solo una gran ansiedad, sino también un gran problema han ganado el ánimo. Debemos responder con ideas claras.Pero hay una condición: no aceptar ninguna forma de violencia. No acepto, y no tengo el derecho de aceptar presiones e insultos, por ejemplo sobre los representantes electos de la gente, no acepto y no tengo el derecho de aceptar la acusación. Como los medios de comunicación, periodistas, instituciones y funcionarios. Si todos atacan a todos, la sociedad se deshace de ello.Para que las esperanzas dominen los temores, es necesario y legítimo que descansemos juntos las grandes preguntas de nuestro futuro.Por eso propuse y lanzo hoy un gran debate nacional que se prolongará hasta el 15 de marzo.En las últimas semanas, muchos alcaldes han abierto sus ayuntamientos para que pueda expresar sus expectativas. Tuve muchos comentarios que podría tener en cuenta. Ahora entraremos en una fase más amplia y podrá participar en debates cerca de su hogar o expresarse en Internet para presentar sus propuestas y sus ideas. En Francia, en el extranjero y con residentes franceses en el extranjero. En aldeas, pueblos, barrios, por iniciativa de alcaldes, funcionarios electos, líderes comunitarios o ciudadanos comunes … En asambleas parlamentarias como regionales o departamentales. Los alcaldes tendrán un papel esencial porque son sus representantes electos y, por lo tanto, el intermediario legítimo de la expresión de los ciudadanos.Para mí, no hay preguntas prohibidas. No estaremos de acuerdo en todo, es normal, es democracia. Pero al menos mostraremos que somos personas que no tememos hablar, intercambiar, debatir.

Y tal vez descubriremos que podemos estar de acuerdo, en su mayoría, más allá de nuestras preferencias, más a menudo de lo que pensamos. No he olvidado que fui elegido para un proyecto, sobre las principales orientaciones a las que me mantengo fiel. Siempre pienso que debemos restaurar la prosperidad de Francia para que pueda ser generosa, porque una va con la otra. Siempre pienso que la lucha contra el desempleo debe ser nuestra principal prioridad, y que el empleo se crea ante todo en las empresas, por lo que debemos darles los medios para desarrollarse. Todavía pienso que debemos reconstruir una escuela de confianza, un sistema social renovado para proteger mejor a los franceses y reducir las desigualdades en la raíz. Sigo pensando que el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático nos obligan a repensar nuestro modelo de desarrollo. Debemos inventar un nuevo proyecto productivo, social, educativo, ambiental y europeo que sea más justo y más efectivo. En estas orientaciones principales, mi determinación no ha cambiado. Pero también creo que de este debate puede surgir una aclaración de nuestro proyecto nacional y europeo, nuevas formas de ver el futuro, nuevas ideas.

En este debate, espero que pueda participar el mayor número de franceses, el mayor número de nosotros.

Este debate deberá responder a las preguntas clave que han surgido en las últimas semanas. Por eso, con el Gobierno, hemos elegido cuatro temas principales que cubren muchos de los temas principales de la nación: impuestos y gasto público, la organización del estado y los servicios públicos, la transición ecológica, la democracia. y la ciudadanía. Sobre cada uno de estos temas, propuestas, preguntas ya expresadas. Deseo formular algunos que no agotan el debate sino que me parecen en el centro de nuestras preguntas.

El primer tema trata sobre nuestros impuestos, nuestros gastos y la acción pública. El impuesto está en el corazón de nuestra solidaridad nacional. Él es el que financia nuestros servicios públicos. Paga a maestros, bomberos, policías, militares, magistrados, enfermeras y todos los funcionarios públicos que trabajan para usted. Permite pagar los beneficios sociales más frágiles, pero también financiar algunos grandes proyectos futuros, nuestra investigación, nuestra cultura o el mantenimiento de nuestras infraestructuras. También es el impuesto que paga los intereses de la deuda tan importante en que nuestro país ha incurrido a lo largo del tiempo.

Pero los impuestos, cuando son demasiado altos, privan a nuestra economía de recursos que podrían invertir en negocios, creando así empleos y crecimiento. Y priva a los obreros del fruto de sus esfuerzos. No volveremos a revisar los pasos que hemos tomado para corregir esto para alentar la inversión y hacer que el trabajo pague más. Acaban de ser votados y están empezando a mostrar sus efectos. El Parlamento los evaluará de forma transparente y con la retrospectiva necesaria. Por otro lado, debemos cuestionarnos para ir más allá.

¿Cómo podemos hacer que nuestro sistema fiscal sea más justo y eficiente? ¿Qué impuestos crees que deberían reducirse primero?

En cualquier caso, no podemos perseguir recortes de impuestos sin disminuir el nivel general de nuestro gasto público.

¿Cuáles son los ahorros que crees que son prioridades?

¿Deberíamos eliminar algunos servicios públicos que están desactualizados o son demasiado caros en comparación con su utilidad? Por el contrario, ¿ve nuevas necesidades de servicios públicos y cómo financiarlos?

Los servicios públicos tienen un costo, pero son vitales: la escuela, la policía, el ejército, los hospitales, los tribunales son esenciales para nuestra cohesión social.¿Hay demasiados niveles administrativos o niveles de gobierno local? ¿Debemos reforzar la descentralización y otorgar más poder de decisión y acción a los ciudadanos? ¿A qué niveles y para qué servicios?¿Cómo le gustaría que se organizara el estado y cómo puede mejorar su acción? ¿Debemos revisar el funcionamiento de la administración y cómo?¿Cómo pueden mejorar las autoridades estatales y locales para responder mejor a los desafíos de nuestros territorios más problemáticos y qué proponen?La transición ecológica es el tercer tema, esencial para nuestro futuro. Estoy comprometido con los objetivos de preservar la biodiversidad y combatir el calentamiento global y la contaminación del aire. Hoy nadie discute la urgente necesidad de actuar con rapidez. Cuanto más nos demoremos en cuestionarnos, más dolorosos serán estos cambios.

Hacer la transición ecológica puede reducir el gasto de los hogares en combustible, calefacción, gestión de residuos y transporte. Pero para tener éxito en esta transición, debemos invertir mucho y apoyar a nuestros conciudadanos más modestos.La solidaridad nacional es necesaria para que todos los franceses puedan lograrlo.¿Cómo financiamos la transición ecológica: los impuestos, los impuestos y quiénes deben preocuparse por la prioridad?¿Cómo hacemos que las soluciones de concreto sean accesibles para todos, por ejemplo, para reemplazar la caldera vieja o el carro viejo? ¿Cuáles son las soluciones más simples y financieramente sostenibles?¿Cuáles son las soluciones para mudanzas, viviendas, calefacción, alimentación que deben diseñarse a nivel local en lugar de a nivel nacional? ¿Qué propuestas concretas harías para acelerar nuestra transición ambiental? El tema de la biodiversidad es también un problema para todos nosotros.¿Cómo garantizamos científicamente las elecciones que tenemos que hacer al respecto? ¿Cómo compartir estas opciones a nivel europeo e internacional para que nuestros productores no sean penalizados en comparación con sus competidores extranjeros?

Finalmente, está claro que el período que está atravesando nuestro país demuestra que debemos dar más fuerza a la democracia y la ciudadanía. Ser ciudadano significa ayudar a decidir el futuro del país mediante la elección de representantes a nivel local, nacional o europeo. Este sistema de representación es la base de nuestra República, pero debe mejorarse porque muchos no se sienten representados después de las elecciones.¿Debería reconocerse el voto blanco? ¿Debemos hacer obligatoria la votación?¿Cuál es la dosis correcta de proporcional a las elecciones parlamentarias para una representación más justa de todos los proyectos políticos?¿Deben y en qué proporciones, limitar el número de parlamentarios u otras categorías de elegidos?¿Qué papel deben desempeñar nuestras asambleas, incluidos el Senado y el Consejo Económico, Social y Ambiental, en la representación de nuestros territorios y la sociedad civil? ¿Debemos transformarlos y cómo? Además, una gran democracia como Francia debe poder escuchar más a menudo la voz de sus ciudadanos.¿Qué cambios quiere que sea más activa la participación ciudadana, más participativa la democracia?¿Deberían asociarse más y directamente los ciudadanos no elegidos, por ejemplo, elegidos por sorteo, a la decisión pública?¿Debemos aumentar el uso de referendos y quién debería tener la iniciativa?La ciudadanía también se trata de vivir juntos.Nuestro país siempre ha sabido acoger a quienes huyeron de las guerras, las persecuciones y buscaron refugio en nuestro territorio: es el deber del asilo, que no puede ser cuestionado. Nuestra comunidad nacional también siempre ha estado abierta a aquellos que, nacidos en otros lugares, han elegido Francia, en busca de un futuro mejor.

Así fue como fue construido. Sin embargo, esta tradición hoy se ve sacudida por tensiones y dudas relacionadas con la inmigración y los fallos de nuestro sistema de integración.

¿Qué propones para mejorar la integración en nuestra Nación? Cuando se trata de inmigración, una vez que se cumplan nuestras obligaciones de asilo, ¿quiere que podamos establecer los objetivos anuales establecidos por el Parlamento? ¿Qué propones para responder a este desafío que durará?

La cuestión del secularismo todavía está en Francia sujeta a importantes debates. El secularismo es el principal valor para que diferentes creencias, religiosas o filosóficas, puedan convivir en armonía y armonía. Es sinónimo de libertad porque permite que todos vivan de acuerdo con sus elecciones.

¿Cómo fortalecer los principios del secularismo francés, en la relación entre el estado y las religiones de nuestro país? ¿Cómo asegurar el respeto por toda la comprensión recíproca y los valores intangibles de la República?

En las próximas semanas, los invito a debatir para responder estas preguntas cruciales para el futuro de nuestra nación. También espero que pueda, más allá de estos temas que le propongo, evocar cualquier tema concreto del cual tenga la impresión de que podría mejorar su existencia diaria.

Este debate es una iniciativa sin precedentes de la cual estoy decidido a sacar todas las conclusiones. Esto no es una elección ni un referéndum. Es su expresión personal, correspondiente a su historia, sus opiniones, sus prioridades, lo que se requiere aquí, sin distinción de edad o condición social. Creo que es un gran paso adelante para que nuestra República consulte a sus ciudadanos de esta manera. Para garantizar su libertad de expresión, deseo que esta consulta se organice con total independencia y que esté enmarcada por todas las garantías de lealtad y transparencia.

Así es como pretendo transformar vuestra ira en soluciones.

Sus propuestas, por lo tanto, ayudarán a construir un nuevo contrato para la Nación, para estructurar la acción del Gobierno y el Parlamento , pero también las posiciones de Francia a nivel europeo e internacional. Las informaré directamente el mes siguiente al final del debate.

Francéses, francésas, deseo que tantos de ustedes como sea posible puedan participar en este gran debate para hacer una contribución útil al futuro de nuestro país. En confianza,Emmanuel MACRON