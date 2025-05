Los carros que pueden llegar a ser una mala inversión; algunos no salen del taller

.Publicidad.

Comprar carro nuevo en Colombia no siempre es garantía de tranquilidad. Muchos usuarios, aún estrenando vehículo, terminan visitando el taller más veces de lo esperado. Y no se trata solo de casos aislados. En distintos centros de servicio del país, los mecánicos han comenzado a identificar patrones repetitivos en modelos específicos que, por razones mecánicas o electrónicas, se convierten en clientes frecuentes, teniendo sus carros con varios chicharrones.

Problemas de suspensión, fallas electrónicas, recalentamientos y piezas que se desgastan prematuramente son algunas de las razones más comunes por las que ciertos modelos regresan al taller más de lo que deberían. Esto no solo significa gastos inesperados, sino también frustración para conductores que confiaron en marcas reconocidas.

..Publicidad..

Algunos de los carros con más chicharrones del mercado

El Chevrolet Tracker, uno de los SUV compactos más populares del mercado, ha sido señalado por fallas en el soporte del motor, el sistema de enfriamiento y problemas con el embrague. Estos detalles, que podrían parecer menores si se solucionaran fácilmente, han llevado a varios usuarios a regresar al taller con frecuencia, especialmente después de pasar los 20.000 kilómetros.

...Publicidad...

Chevrolet Tracker.

El Chevrolet Sail es muy común en flotas de servicio público y también entre compradores de primer vehículo, el Chevrolet Sail se ha ganado fama en el taller por presentar daños en amortiguadores, pérdida de potencia del motor y fallos en el sistema de sincronización. Aunque es conocido por su bajo consumo, estas constantes visitas al mecánico pueden terminar saliendo más costosas de lo planeado.

....Publicidad....

|Le puede interesar Las dos motos de Royal Enfield que aterrizan a Colombia; dos máquinas de 450 y 650 cc

La lista no termina ahí. Según testimonios de técnicos, también figuran modelos como el Chevrolet Captiva, que ha reportado recalentamientos frecuentes, y el Renault Logan, con quejas sobre fallos electrónicos y sensoriales que afectan desde el sistema de frenos hasta la caja de cambios. Estos inconvenientes, si no se tratan a tiempo, terminan por restarle valor al vehículo y aumentar los gastos de mantenimiento.

Prevención, la clave para evitar sorpresas

Ante este panorama, expertos recomiendan no solo revisar bien las condiciones antes de comprar un carro —nuevo o usado—, sino también cumplir con los mantenimientos preventivos, estar atentos a señales como ruidos extraños, vibraciones o luces de advertencia, y buscar siempre opiniones honestas de mecánicos independientes. No siempre es cuestión de la marca o el carro, pues puede ser descuido del conductor. Además, es probable que, muchos de estos casos sean con modelos antiguos y no los modernos.

Porque más allá del emblema en el capó, lo importante es que el carro funcione como debe. Y que en lugar de volver al taller, regrese sin problema al garaje de su dueño.

Vea también: