Los cambios que nunca llegan y la noche que se avecina

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

“La democracia no ofrece ningún beneficio, no es el camino. Y las libertades individuales son menos importantes que satisfacer el bienestar material” son algunas de las respuestas dominantes en un estudio realizado por el Pew Research Center en distintos países del mundo sobre el estado de la democracia. Entre 6 y 8 de cada diez personas expresan que perdieron la confianza en esta forma de gobierno. Consideran que los gobiernos fueron cooptados por élites que los pusieron a su servicio y que resolver las necesidades de las familias o encontrar el camino para darle sentido a la vida no pasa por el sistema democrático.

Con esta desvaloración de la democracia la ciudadanía protesta con rabia, sobre todo los jóvenes que son los más desesperanzados. Así mientras las élites eluden los cambios, la ciudadanía le abre las puertas a opciones populistas, militares o autoritarias. Probar cualquier modelo diferente es mejor que permanecer bajo un sistema que tiene poco que ofrecer a la comunidad. La polarización es el reflejo de ese pesimismo colectivo, que tiene sustancia y que la pandemia exacerbó. El desencanto de los desenchufados se enfrenta a los intereses de los enchufados.

-Publicidad.-

Los primeros prefieren un modelo populista que reparta lo que pueda sin respetar las normas de un estado de derecho que no les sirve para mucho. Los segundos prefieren un modelo autoritario que tampoco respete las normas de derecho pero que gobierne para sus élites, las que se enriquecen gracias a su arbitrariedad. La polarización, más que ideológica, es una polarización alrededor de quien se enriquece o sobrevive mejor gracias al control del estado. El cascarón de las democracias electorales no sirve para mucho. Por eso los desenchufados eligieron a Chávez, a Ortega, Evo y Correa. Y los enchufados a Piñera, Bolsonaro, Trump, Lasso. Son bandazos solo confirman que las instituciones de la democracia dejaron de funcionar para lo que fueron diseñadas.

____________________________________________________________________________________________

Publicidad.

La polarización, más que ideológica, es una polarización alrededor de quien se enriquece o sobrevive mejor gracias al control del estado

____________________________________________________________________________________________

En los estudios de opinión la gente ofrece ejemplos de la desatención de las instituciones sin importar el tipo de gobernante. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana es uno de los puntos que más deteriora la calidad de vida. No poder salir a la calle con tranquilidad, esperar con angustia que la familia retorne cada día sana y salva a casa, es un problema de años que ningún gobierno enfrenta. ¿Cómo se explica -que no existan las acciones para ajustar el sistema judicial e impedir que los delincuentes capturados salgan a las pocas horas a delinquir de nuevo? ¿Por qué es imposible coordinar la acción judicial con la acción de la policía? Esto pasa en Venezuela, en Bogotá y en Rio de Janeiro. Hacer que se cumpla la ley acabando con la impunidad de la delincuencia y haciendo efectivo el trabajo de la policía, requiere cambios en las dos instituciones. Pero las élites no los asumen.

En los paneles la gente tiene respuestas sobre el tema que son simplistas pero reflejan verdades: los políticos, los gobernantes, los empresarios, los dueños de los medios y en general “los ricos” tienen seguridad, protección privada, celadores en sus casas, varios carros inclusive blindados y nunca usan el transporte público o salen a caminar por las calles. Sus hijos van a colegios privados en buses privados, bien protegidos. Los parques públicos no los usan porque tienen clubes privados y los fines de semana salen a sus conjuntos privados en las afueras de las capitales. A estas élites no les afecta la inseguridad. En consecuencia, resolver este problema no es una prioridad. Ni para Maduro ni para Duque. No le gastan tiempo, ni recursos, ni capital político.

Lo mismo ocurre con el sistema de transporte público. Las élites no lo usan, así que su deterioro no les duele, no lo sienten, no les afecta. Es similar con el sistema de educación pública, que todo el mundo sabe que es de pésima calidad. Pero a las élites no les afecta porque sus familias estudian en colegios y universidades privadas de alta calidad, de manera que dedicarse a mejorar el sistema educativo de las mayorías no es un esfuerzo prioritario.

Y cuando se trata de negocios, las élites son de una habilidad extraordinaria para acaparar los negocios con el estado o que se derivan del control del estado. Los aranceles suben o bajan para que determinadas industrias prosperen. Mecanismos como los precios de sustentación son una forma de proteger a los productores de las variaciones internacionales de los precios, pero hace que los consumidores subsidien a los productores. Los biocombustibles que se mezclan con gasolina por decisión del gobierno se pagan a un precio superior al del mercado internacional para que el grupo económico que lo produce tenga ganancias. Es una manera de esconder sus ineficiencias y de lucrarse gracias a controlar el estado. Son élites que dicen defender el capitalismo, el libre mercado y la libre competencia, pero en realidad se enriquecen gracias a su capacidad para amañar las normas oficiales, para establecer cuasi monopolios por que su incompetencia no les permite penetrar mercados internacionales. Por eso el país sigue exportando recursos naturales, petróleo, carbón, níquel, oro y pocos productos con verdadero valor agregado.

La crisis de la democracia no es solo de los partidos políticos sino de las elites que coparon el poder y por eso no van a impulsar los cambios. ¿Cómo van a castigar a los partidos políticos que son sus socios a pesar de ser los responsables de generar la insatisfacción colectiva actual? La lógica de cambio indica que es necesario clausurar, ilegalizar y quitar la personería jurídica a los partidos para establecer un sistema de representación diferente. Pero ¿donde están los candidatos que hablen de cerrar el Congreso? ¿O de reformar el sistema electoral que solo les sirve a las élites políticas? ¿O de disminuir el tamaño de la fuerza militar para aumentar la inversión en calidad de la educación pública? ¿O las propuestas para que los delincuentes reciban el castigo que eleve los costos de delinquir?

La respuesta a una caída tan aguda de la efectividad de la democracia es emprender los cambios que la revivan. Buscar las fórmulas innovadoras que le devuelvan a la comunidad las herramientas para participar en las decisiones, establecer nuevos controles y garantías para que se gobierne para el interés de todos.