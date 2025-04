Los billonarios consentidos de Trump, los más golpeados por los aranceles

.Publicidad.

Es una imagen para el recuerdo. Cuatro de los más grandes billonarios de la tecnología en traje de gala acompañando en el Capitolio de Estados Unidos al presidente Donald Trump en su posesión del segundo mandato el 20 de enero. Mark Zuckerberg (Meta —matriz de Facebook o Instagram—), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Elon Musk (Tesla, X o SpaceX) en la imagen más nítida del los billones apoyando al oro magnate que llegaba a la Casa Blanca.

75 días después las sonrisas han dado paso a las caras largas. Tras la imposición de aranceles al comercio mundial, son los más golpeados, los grandes perdedores. En la fotografía, está un ausente que también es cercano al mandatario: Tim Cook, el CEO de Apple que también ha acusado el golpe.

Las grandes fortunas estadounidenses han restado muchos miles de millones. El viernes el patrimonio neto de Elon Musk había perdido en 48 horas USD 30.900 millones, Jeff Bezos vio esfumarse USD 23.490 millones, y Marck Zuckenberg de Meta da por perdidos USD 27.340 millones. Son los tres más ricos de Estados Unidos.

Las acciones de Apple un día después de que Trump anunciara aranceles generalizados, el jueves poco después del mediodía, cayeron 8 %. Lo cual significa que de un solo golpe borró USD 280.000 millones en capitalización de mercado. Aproximadamente el 85 % de los iPhones se fabrican en China y el otro 15 % en India, vende el 33 % en Estados

Cook no solo asistió a reuniones y cenas oficiales, sino que, de su propio bolsillo sacó el millón de dólares al fondo de inauguración. Aunque Apple como corporación no participó en este tipo de contribuciones, Cook se ha comprometido con una inversión sustancial en el desarrollo industrial del país.

El “conejo de Trump”

Alguien osó llamar a la situación “el conejo de Trump”. Para sentarse en primera fila en la ceremonia de investidura pagaron un millón de dólares, tuvieron un encuentro privado con Trump en Mar-a-Lago, su residencia privada de La Florida, donde daban por hecho que tendrían un trato favorable en la nueva administración.

Musk, que es otro cuento, porque hace parte del gobierno, ha perdido desde el 20 de enero USD 142.000 millones. Y las cifras se actualizan cada día.

El fantasma de la recesión está sembrando el pánico en todas las bolsas del mudo. Desconfianza en una palabra que hace carrera en Asia, Europa y América. El viernes pasado, fue eso que se llama “viernes negro”. Desde la pandemia, hace cinco años, no se había registrado.

Dos grandes sobrevivientes del huracán arancelario

De ese día queda dos grandes sobrevivientes: Carlos Slim, el magnate mexicano que vio aumentar su cuenta corriente ese día en USD 2.950 millones. Slim, quien ocupa el puesto 19 en la lista de los más ricos del mundo, ahora posee una fortuna estimada en USD 84.300 millones, según Forbes y continúa en su dinámica de diversificar sus inversiones en América Latina como acaba de hacerlo en la industria del entretenimiento en Colombia.

El caso es que el anuncio de Trump del miércoles por la tarde, no incluyó a México en la lista de afectados y ya ha se había asimilado los anunciados aranceles e 25 % a los autos importados. La fortuna de Slim creció por las ganancias en dos de sus principales inversiones: la empresa de telecomunicaciones América Móvil, casa matriz de Claro, cuyas acciones subieron 3,7 %, y el conglomerado industrial Grupo Carso, cuyas acciones aumentaron 4,8 %.

El viejo zorro de las finanzas, Warren Buffett, no salió golpeado en el huracán arancelario. Él obtiene su fortuna de su sociedad de inversión en Berkshire Hathaway, que es el 95 % de su patrimonio, según dijo en junio pasado. A fines del año realizó movimientos estratégicos en el portafolios de inversiones, redujo su exposición a bancos, empresas de consumo y fondos indexados, sobre todo en S&P 500 hizo recortes en Capital One Financial, Citigroup, Character Communications y NU Holdings, y 14,72 % su participación en Bank of America (BoA).

Le sigue apostando a Apple, American Exress, Bank of America , Coca-Cola y Chevron. Conocido como “el oráculo de Omaha”, y porque ha donao la mitad de su patrimonio a fundaciones, a sus 94 años sonríe porque su fortuna no ha caído, como la de los otros multimillonarios. Antes bien, en este trimestre creció USD 12,900 millones hasta USD 154.400 millones. El oráculo ha estado afinado.

