Los Ardila Lülle salen de la lista de colombianos más ricos, desbancados por David Vélez

La Revista Forbes sacó su lista anual de los hombres más ricos del mundo. En Colombia, el banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo, con una fortuna avaluada en US$ 9.900 millones, sigue siendo el número de uno después está David Vélez, de 40 años, fundador de Nubank, uno de los “unicornios” de América Latina, nombre con que se identifican las start-ups valoradas por encima de los mil millones de dólares. Desde el 2019, la empresa se valoró en 4 mil millones de dólares, Vélez se posicionó en el segundo lugar de la lista de Forbes después del banquero Sarmiento Ángulo, puesto en el que se mantiene todavía y con el que desbancó a Carlos Ardila Lulle (q.e.p.d).

Después de David Vélez, se mete en el tercer lugar Jaime Gilinski con una fortuna de US$ 4.200 millones y en el cuarto puesto Beatriz Dávila, viuda de Julio Santo Domingo con US$ 3.500 millones. Por su parte, en el ranking global se encuentra el hombre más rico del mundo: Elon Musk, fundador de Tesla Inc, con un patrimonio de US$ 219 mil millones y en segundo lugar Jeff Bezos, fundador de Amazon, con US$ 171 mil millones.

