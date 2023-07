Los hombres de Valerie Domínguez

Luego del fallido compromiso con Juan Manuel Dávila, el del lío de Agroingreso la ex reina por fin encontró el amor después de buscarlo tanto

En Instagram Valerie Dominguez es un hit. Da consejos de belleza, de vida fitness, luce feliz con su esposo, con su hijo. Es como si ninguna nube la atormentara, como si nada malo jamás la hubiera tocado.

Valerie Domínguez estaba en su mejor momento cuando el escándalo de Agro Ingreso Seguro estalló. A sus 29 años era imagen de marcas, protagonizaba novelas, tenía su empresa de joyas, era una de las figuras más queridas por los colombianos y tenía un noviazgo promisorio con el samario Juan Manuel Dávila, con quien ya se había comprometido en matrimonio. Como era apenas lógico, el escándalo acabó con la relación. Posteriormente, la misma Valerie aseguraría en las audiencias que su entonces prometido la maltrataba psicológica y físicamente. En 2016 Juan Manuel Dávila se casó con Verónica Pérez en Santa Marta. Por su parte, su ex novia pasaría algunos años por fuera del país, a donde regresaría en 2018. A continuación los hombres que han sido relacionados sentimentalmente con Valerie Domínguez después de su fallido compromiso con Juan Manuel Dávila:

Carlos Zuleta Bechara: Según blogs de farándula este cirujano monteriano sostuvo un romance fugaz con la ex reina en el año 2012. Hay publicaciones en donde se asegura que Zuleta llevaba dos meses como novio de la actriz Ana Rivera. No obstante, Ana Rivera recibió unas imágenes bastante comprometedoras donde su entonces pareja aparecía con Valerie Domínguez. Actualmente Carlos Zuleta está casado con la también ex reina Marisabela Mendoza, quien fuera Señorita César en 2010.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Zuleta Bechara (@carloszuletabechara) el 1 de Sep de 2020 a las 5:12 PDT

Jose María de Tavira: Valerie Domínguez sostuvo una relación bastante discreta con este actor mexicano durante el tiempo que estuvo fuera del país. Se conocieron en 'La Clínica', serie de comedia donde él fue el protagonista. La relación, que comenzó cuando Valerie estuvo estudiando actuación en México, duró un par de años aún después de que ella se mudara a Los Ángeles. José María de Tavira es recordado por haber actuado en 'El Zorro' junto a Antonio Banderas y por pertenecer a una tradicional familia de actores en México. Según los rumores de portales mexicanos, la pareja alcanzó a contemplar la posibilidad de ir al altar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Maria De Tavira (@jmdetavira) el 4 de Feb de 2020 a las 8:48 PST

Luciano D'Alessandro: Después de su regreso a Colombia, en 2018, la amistad que ambos sostenían tras haberse conocido en 2010 durante las grabaciones de 'Los caballeros las prefieren brutas' habría pasado a ser algo más. Los actores no tenían ningún problema en dejarse ver juntos y así lo hacían en sus respectivas redes sociales. Los rumores se dispararon luego de unas fotos donde se les veía disfrutando el año nuevo en Santa Marta. Luciano D'Alessandro se cotizó como un galán de moda en Colombia tras protagonizar 'La Ley del Corazón', exitosa telenovela de RCN. Este venezolano también destaca como empresario y antes de radicarse en Colombia era recordado por su participación en 'Mi Gorda Bella'.

Ver esta publicación en Instagram #10yearchallenge 🤷🏻‍♂️ @valeriedomi Una publicación compartida por Luciano D'Alessandro (@lucianodalessandro) el 15 de Ene de 2019 a las 4:55 PST

Diego Saenz: Fue el mismo Diego Saenz quien confirmó en entrevista con 'Suso', que sostuvo un fugaz romance con Valerie Domínguez en 2019. No importó que él fuera seis años menor que ella. Los rumores comenzaron luego de que tanto él como ella compartieran fotos en sus respectivas redes sociales en Punta Cana. Sin embargo, se mostraron por separado. A pesar de ello, los internautas ataron cabos. El romance duró unos seis meses aproximadamente y ambos quedaron en buenos términos como amigos.

J Balvin: Aunque nunca hubo nada confirmado, la ex reina alcanzó a ser relacionada sentimentalmente con J Balvin luego de comprobarse que le acompañó durante una gira de conciertos durante la temporada de verano el año pasado por Europa. Sin embargo, por esa época J Balvin era novio de la argentina Valentina Ferrer. Fue la misma Valerie quien se encargó de publicar las fotos junto a él diciendo que solamente era un amigo.

Ver esta publicación en Instagram Siempre mami, Nunca inpapi 🤷🏻‍♀️ Una publicación compartida por Valerie Domínguez (@valeriedomi) el 1 de Jun de 2019 a las 5:09 PDT

Juan David 'El Pollo' Echeverry: Fue la misma Valerie Domínguez quien confirmó su relación con el modelo paisa. La ex reina lo presentó ante sus dos millones de seguidores en Instagram como el mejor regalo que le había dejado la cuarentena. Ambos comparten su amor por el ejercicio y la vida saludable. Él, por su parte, también compartió una imagen donde queda clara la relación entre ambos. Por lo pronto, la pareja no tiene problema en compartir la felicidad de estar juntos con sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Este 🐥 ahora si tiene todo para volar! 🚀 Una publicación compartida por Juan David El Pollo Echeverry (@jdelpollo10) el 30 de Sep de 2020 a las 3:43 PDT