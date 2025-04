Los 7 nuevos productos de Ara para que se arme un gimnasio en casa; pesas, bandas, ruedas y más

.Publicidad.

Ara ha logrado un gran éxito gracias a la variedad de sus productos ‘Imperdibles de la Semana’, que ofrecen a los clientes buenos precios y novedades constantes. Cada semana, seleccionan cuidadosamente artículos de alta demanda, desde alimentos frescos hasta productos de cuidado personal y artículos para el hogar, lo que convierte cada visita en una oportunidad para descubrir nuevas ofertas. En esta ocasión, le contamos sobre 7 nuevos productos de Ara para que se arme un gimnasio en casa.

Hacer ejercicio es fundamental para mantener una buena salud física y mental, ya que ayuda a mejorar la circulación, fortalecer los músculos, liberar el estrés y prevenir enfermedades. Además, es completamente posible ejercitarse en casa sin necesidad de equipos costosos: basta con una rutina sencilla de ejercicios como sentadillas, flexiones, abdominales o incluso seguir videos guiados en internet. Con constancia y creatividad, cualquier espacio se puede convertir en un gimnasio personal.

Cuáles son los nuevos productos de Ara para crear un gimnasio

Los creadores de contenido de ‘ofertu_colombia’ fueron hasta una de las tiendas y revisaron cuáles eran los ‘Imperdibles de la Semana’, que en esta ocasión se enfocan en poder ejercitarse en casa en alianza con la marca Seven for Seven. Aunque la variedad es bastante amplia, los productos más destacados son:

Pesa rusa de 4 kilogramos en colores azul o gris por $29.990

en colores azul o gris por $29.990 Pesa de mano en colores azul o gris por $24.990

en colores azul o gris por $24.990 Rueda para abdominales en colores azul o gris por $19.990

en colores azul o gris por $19.990 Tapete para hacer ejercicio en color azul, ideal para pilates o yoga, por $39.990

en color azul, ideal para pilates o yoga, por $39.990 ‘Mix fitness’ que son tres diferentes equipos, cada uno por $9.990

que son tres diferentes equipos, cada uno por $9.990 Set por 3 bandas de resistencia a $24.990

a $24.990 Botella tres en uno para mantenerse hidratado por $29.990

