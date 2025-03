Los 5 mejores carros para estrenar en el 2025 según la IA; hay varios de buen precio

.Publicidad.

Comprar carro no es una tarea sencilla, aunque no solo lo decimos por el valor de un vehículo hoy en día. Además, hay que agregar la gran variedad de opciones que encontramos en el mercado y que hacen que tomar la decisión no sea tarea fácil. Sin embargo, hoy en día hay varias herramientas que nos ayudan incluso con esta tarea, para saber cuáles son las mejores opciones. De hecho, según la inteligencia artificial, estos son los 5 mejores carros para estrenar en 2025. No es una lista propia, sino de esta herramienta, que destaca vehículos de Kia, Renault, Chevrolet, Toyota y Mazda.

Kia, Renault y Mazda en la lista de los 5 carros para estrenar según la IA

En el quinto lugar se encuentra la Mazda CX-50, un SUV con un diseño impresionante, ideal para aquellos que buscan lujo y rendimiento. Su motor tiene un excelente rendimiento y su interior es una de las grandes joyas de este modelo. Esta opción se puede conseguir desde $165.400.000 hasta $189.100.000.

Ahora vamos con la cuarta posición, donde se encuentra un vehículo de Toyota que ha empezado a tomar fuerza. Pero no nos referimos al Corolla Cross. Se trata del Yaris Cross Híbrido, que tiene un consumo de hasta 80 km/galón. Es versátil y ahorrador y se consigue desde $131.900.000 hasta $143.900.000.

Yaris Cross.

En tercer lugar se encuentra Chevrolet, con su pickup Montana. Aquí tenemos un motor 1.2L Turbo y una transmisión automática de 6 velocidades. No solo es una máquina ideal para el trabajo, también será la acompañante perfecta para vivir aventuras. Este vehículo se puede conseguir desde $117.370.000 hasta $122.970.000.

Seguimos con este top 5 de los carros para estrenar en 2025 y ahora nos encontramos con Renault y su nuevo Kardian. Su motor y transmisión son excelentes y, aunque es un SUV compacto, tiene muy buen espacio. Es perfecto para la ciudad y también para disfrutar las carreteras del país. Se podrá conseguir desde $81.690.000 hasta $102.690.000.

Renault Kardian.

La joya de la corona es el Kia K3, un vehículo que se ha estado vendiendo muy bien en Colombia. Su motor es potente, es un vehículo muy seguro, además de tener un diseño que se roba todas las miradas. Elegante, confiable y potente, se puede conseguir desde $79.990.000 hasta $104.990.000.

Kia K3 Cross

