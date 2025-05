Los 3 lujosos relojes de Maluma que valen miles de millones y son hechos por la marca Jacob & Co

.Publicidad.

Maluma, el ícono global del reguetón, no solo marca tendencia en la música, sino también en el mundo del lujo y la moda. Su presencia en eventos de alto perfil, como la Met Gala 2025, ha sido destacada no solo por su estilo, sino también por los impresionantes relojes de la casa Jacob & Co. que ha lucido. Estos se los hacen a la medida y gusto del artista, pero son un verdadero lujo con piedras preciosas y exclusivas. Le contamos cuáles son los relojes de Maluma y cuánto pueden llegar a costar.

Relojes de Maluma hechos por Jacob & Co

1. Emerald Billionaire III: un homenaje a Colombia

..Publicidad..

En la Met Gala 2025, Maluma deslumbró con el reloj Emerald Billionaire III de Jacob & Co., valorado en aproximadamente 5 millones de dólares. Esta pieza única está confeccionada en oro blanco y engastada con 714 esmeraldas naturales que suman un total de 147 quilates, un tributo a las raíces colombianas del artista. El reloj cuenta con un movimiento tourbillon visible, lo que añade un nivel técnico de precisión y exclusividad. Además, posee una reserva de marcha de 72 horas, lo que demuestra la maestría relojera de la casa Jacob & Co.

...Publicidad...

2. Opera Godfather “Don Juan”: una sinfonía personalizada

....Publicidad....

El "Don Juan" Opera Godfather es una edición única del icónico modelo Opera Godfather de Jacob & Co., adaptada especialmente para Maluma. Esta pieza, valorada en 400.000 dólares, está elaborada en titanio DLC de grado 5 y oro rosa, y cuenta con un tourbillon triaxial y una caja musical que reproduce la banda sonora de Nino Rota. Lo que distingue a esta versión son los detalles personalizados: el logotipo de Maluma, detalles morados exclusivos y el motivo de corona, sello del artista, ubicado en el centro de la pieza. Esta colaboración nació a raíz de la colección "1 of 1", en la que el cantante trabajó con Jacob Arabo para la creación de dos piezas: un reloj y un collar personalizado.

3. Astronomia Tourbillon: una obra de arte en la muñeca

Otro reloj destacado en la colección de Maluma es el Astronomia Tourbillon de Jacob & Co., una pieza que ha lucido en eventos anteriores. Este reloj es una escultura cinematográfica animada por su movimiento de cuatro brazos que gira y flota a través del espacio, encuadernado en zafiros y diamantes dentro de su espectacular caja. Está adornado con 342 diamantes rosas de talla baguette engastados de forma invisible en el fondo de la esfera, así como otros 80 en las asas. El Astronomia Tourbillon Baguette Rose Gold Ruby de Jacob & Co. tiene un valor estimado de 1 millón de dólares y se encuentra disponible solo bajo pedido.

En resumen, los relojes de Jacob & Co. que Maluma ha incorporado en su estilo no solo representan el lujo y la artesanía relojera que muy pocos pueden llegar a tener, sino que también sirven como poderosos símbolos de identidad cultural y orgullo nacional.

| Ver también: Los icónicos papeles de Amparo Grisales que la convirtieron en la diva de la televisión colombiana