Los 12 millones de dólares que Jesurún va a perder si Rueda no clasifica a la selección al mundial

La tricolor no solo se juega la clasificación contra Venezuela, sino la posibilidad de ganarse esta jugosa suma. Todo depende de Rueda si no quiere que lo echen

Colombia llega a la última fecha de las eliminatorias al mundial en sexta posición y fuera de los puestos de clasificación. El partido contra Venezuela es clave porque debe ganarlo y esperar por otros resultados para que se de la clasificación, pero las ilusiones del pueblo colombiano se mantienen por todo lo alto pese al mal historial de la tricolor en dicho país (hace más de 25 años no se gana en suelo venezolano).

Clasificar al mundial de Catar no es solo una cuestión de demostrar que la tricolor sigue en la élite del fútbol, sino que es un impulso económico muy grande que la Federación Colombiana de Fútbol no puede dejar perder. Para Ramón Jesurún nunca ha estado en planes no clasificar, puesto que esto implicaría que perdería una fortuna cercana a los 12 millones de dólares.

La FIFA tiene establecido un presupuesto general de 1.696 millones de dólares para el mundial de Catar 2022. De eso cada equipo clasificado se lleva un 2.3% lo que suma casi esos 12 millones que están en juego entre Perú y Colombia. De Rueda y de lo que suceda en el partido entre Perú y Paraguay depende que Jesurún pueda tener ese dinero en sus manos. Si no ocurre lo más probable es que Rueda termine saliendo nuevamente de la selección por no lograr clasificarla a un mundial.