Lokillo y Dálmata encabezan una nueva fonda en Medellín durante la Feria de las Flores

Lokillo, el humorista, trovador y ahora mc o imporovisador de rap, será uno de los anfitriones de una fonda paisa que será muy distintas a las tradicionales. Lokillo liderará un escenario donde la risa abre camino a una celebración que va mucho más allá del humor.

El reconocido comediante paisa encabeza la propuesta de La Fonda Old Parr, un evento que no solo promete carcajadas, sino una experiencia que mezcla música, tradición y modernidad. Sobre la misma tarima donde Lokillo dará vida a una trova renovada, también se escucharán los sonidos urbanos de Dálmata, creando un diálogo insólito pero natural entre lo que Medellín recuerda de sus fondas y lo que hoy quiere reinventar.

La cita será del 1 al 10 de agosto, en el parqueadero del Éxito de El Poblado, que por unos días dejará de ser solo un espacio de tránsito para convertirse en el corazón de la Feria de las Flores. Allí, la fonda toma forma con mesas largas, luces cálidas y ese aire de encuentro que parece detener el tiempo. Pero esta no será una fonda cualquiera: es una propuesta que respeta los códigos de siempre y, al mismo tiempo, los mira desde el presente.

La iniciativa tiene un aliado de peso. El Social, un lugar emblemático desde 1969, será la base de esta fusión de estilos. Durante décadas ha sido punto de encuentro para familias, amigos y visitantes que saben que en sus paredes se guarda la esencia paisa. Ahora, la tradición de este lugar se mezclará con la visión contemporánea de Old Parr, un whisky que le apuesta a que la cultura popular también puede reinventarse con elegancia.

La fonda no será solo música y comedia. Habrá gastronomía típica, juegos tradicionales y una agenda que invita a quedarse, a recorrerla sin prisa, como quien camina por una memoria viva. La Plaza de Wein, reconocida por impulsar el talento colombiano, sumará una curaduría especial de marcas de moda, calzado y accesorios, recordando que así como las fondas de antes exhibían artesanías, esta nueva versión también quiere contar historias a través de manos creativas.

Cada noche, Medellín se verá reflejada en un cruce de sabores, risas y canciones que mezclan lo que fue y lo que está siendo. La Fonda Old Parr no es solo una parada en la Feria: es una invitación a encontrarse, a brindar por lo nuestro y a descubrir que la tradición, cuando se atreve a evolucionar, no se pierde: florece.