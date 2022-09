Lo trataron como un ‘don nadie’: a Camilo le cerraron las puertas de su propio concierto

.Publicidad.

A través de su cuenta de TikTok, Camilo Echeverry compartió una anécdota acerca del momento en que intentó ingresar al Florida Amway Center, donde tendría su cuarto concierto en la segunda parte de su gira; pero fue detenido por un guardia del staff. Al parecer, el hombre de tez negra, del que aún se desconoce el nombre, no pertenecía a la llamada “tribu” de los fans del artista colombiano.

“Me acabó de pasar algo fantástico que tiene que ser contado: voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad acá en Orlando, y me dice en inglés: —¿Dónde está tu escarapela? — Le digo yo: —No tengo— Y me dice: —¿Por qué no tiene? Usted no puede estar acá—“. Acto seguido: el corpulento guardia le pidió a Camilo retirarse pronto de su propio evento.

A pesar que la historia parece un fragmento de una ficción, ocurrió el pasado domingo como parte de 21 shows pactados para esta gira. Su siguiente concierto será el 21 de septiembre en el Texas Bert Ogden Arena en la ciudad estadounidense de Edinburg.