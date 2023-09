Lo que no se vio en TV del partido de Colombia con Verónica Alcocer y Agmef Escaf abucheados

.Publicidad.

Se entiende por qué en un día como en el pasado jueves 7 de agosto los argentinos y uruguayos sufren tanto. A las cuatro de la tarde en Barranquilla no corre un viento, no se escurre una sombra, no hay piedad. Y sin embargo tres cuadras antes de que aparezca el cada vez más al imponente estadio Metropolitano la gente está ahí, fiel, pegada, haciendo fila como se hace en Colombia: una retorcida boa cada vez más gruesa, cada vez más monstruosa y agitada intentado estar más cerca de sus ídolos. Para algunos privilegiados nada es necesidad, todo es deleite y privilegios.

Un partido de Colombia en eliminatorias en Barranquilla es lo más barranquillero que existe. Entre más cara sea la boleta el acento costeño se iba atenuando. Los vuelos, atestados de cachacos, empiezan a aterrizar veinticuatro horas antes del acontecimiento. Este evento, eso sí, no tiene las presiones de otros años. Para esta eliminatoria clasificarán siete de diez selecciones. Esta obviedad hace que no sea necesariamente un drama perder de local y tampoco transformarse en un carnaval loco una victoria 1-0 ante Venezuela. Pero igual el licor cae como una lluvia por el estadio.

-Publicidad.-

Agmeth Escaf hace rato viene presentando un comportamiento bastante extraño en eventos públicos. Él, siempre tan amable y cordial con las cámaras, dejó escapar algo de arribismo y mal gusto en el pasado Carnaval de Barranquilla cuando, acompañado de figuras del petrismo como Verónica Alcocer o Cielo Rusinque, ocupó uno de los palcos en el Romelio Martínez con sus hijos empachándose de carne hasta el hartazgo, sin importar que esa carne pertenecería a otro palco.

Siete meses después en el otro gran evento barranquillero, el inicio de las eliminatorias mundialistas, cometió la torpeza de exigirle a la familia de Luis Díaz, ídolo de la selección y del Liverpool de Inglaterra, sus sillas en Occidental Baja. Una boleta en Occidental Baja cuesta 610 mil pesos con el servicio de Tu Boleta incluida. De la peor manera el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, quien no se pierde la movida de un catre, fue de los pocos que le hizo caso a los números que estaban estampillados en su boleta y decidió aplicar su elegante y ya distinguida figura para mover a la esposa de Lucho y a sus familiares humildes venidos desde Barrancas Guajira.

Publicidad.

Agmeth Escaf quería sacar de su silla a LA FAMILIA DE LUIS DÍAZ. pic.twitter.com/A1AEkgwZgk — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) September 8, 2023

En esa ubicación, en donde viene gente que puede pagar esa entrada y un billete de avión en la temporada alta que significa el inicio de las eliminatorias, el petrismo es bastante insistente. Por eso, atentos a lo que pasaba, el público bramó contra el congresista hasta el punto que el abucheo fue tan alto que casi lo sacan del estadio. Unos cuantos metros atrás Verónica Alcocer, su amigo inseparable, se limpiaba el sudor en el palco más cómodo y grande y con mejor catering del Metro, el de Ramón Jesurún, máximo jerarca del Fútbol Colombiano. Minutos antes la primera dama fue víctima de un nuevo abucheo.

Como colofón a las personalidades politicas, en uno de los palcos, el siempre polémico Armando Benedetti estuvo con su gorra intentando pasar desapercibido a punta de papitas fritas y coca cola. Su escandalosa figura es cada vez mas grande y ya ninguna visera es lo suficientemente grande como para ocultarlo

Por eso empezaron a chiflarlo cuando lo vieron con su combo de amigos quienes estuvieron un poco agresivos con la gente que, al descubrirlo, empezó a gritarle "Benedetti hpta".

Y mientras tanto Colombia arrancaba con pie derecho la eliminatoria ganando 1-0. Con disimulo y sin levantar mucho la mano, se fueron saliendo del estadio. Habían sido los grandes perdedores de la noche.