Lo que le corre pierna arriba al nuevo presidente de Colombia en materia económica

Aurelio Suárez afirma que el balance es muy negativo, no solo en el desempeño comercial de bienes, también en el de servicios y en el de rentas de capital

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos |

junio 14, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Nos encontramos ad portas de elegir un nuevo mandatario presidencial en un país con una economía sustentada en el endeudamiento público y enfrentada a los embates de la economía de mercado global. Para analizar las condiciones en que el presidente entrante recibe al país, el programa Sapiens del centro de Pensamiento Libre CPL invitó al ingeniero Aurelio Suárez, quien es analista económico, político e internacional y consultor en áreas públicas y privadas; ha sido columnista en diversos medios de comunicación, en la actualidad escribe para la Revista Semana, es miembro de la Academia de Ciencias Económicas de Colombia, es autor de doce libros, el último de ellos es Saqueo; con un amplio trabajo académico y de investigación, ha sido dirigente de luchas cafeteras y agrarias, diputado de Risaralda y fue candidato a la alcaldía de Bogotá.

Lo primero que se expresó es que Colombia se encuentra claramente lesionada en materia económica y social por las políticas imperantes durante los últimos 30 años en el país. Colombia, desde los años 1990 implementó un modelo de libre comercio y de capital extranjero que cada vez se fue profundizando más, dejando secuelas en sectores fundamentales de la economía.

-Publicidad.-

Durante los años 2003 a 2014 el país participó de un boom de commodities de productos básicos, tanto durante la apertura económica de la última década del siglo XX como de este periodo, en el cual la explotación de hidrocarburos y de minería llevó al país a enfrentar el fenómeno conocido en la literatura económica como la “enfermedad holandesa”, precipitando así un aumento exorbitante de las importaciones, con la consecuente mella en las exportaciones del país, agravada por una reevaluación de la moneda.

Después del año 2014 se implantaron los Tratados de Libre Comercio-TLC, a partir del primero de ellos el TLC con los EE.UU se impusieron una serie de limitantes en el marco de los parámetros del modelo adoptado, para asegurar un marco normativo para los capitales, las mercancías y los servicios de empresas extranjeras, en un tratado claramente desigual; como lo fueron los otros tratados.

Publicidad.

Colombia tiene un balance muy negativo, no solo en el desempeño comercial de bienes, también en el de servicios y en el de rentas de capital, aspecto que no se menciona mucho porque no se maneja el concepto macroeconómico de manera integral; pero el país ha sido lesionado con los TLC, porque las rentas de las inversiones que se van haciendo por los socios extranjeros son muy superiores a las rentas que derivan los capitales colombianos en el exterior y entonces estos tres elementos déficit de cuenta comercial de bienes, de servicios y en las rentas de capitales; han terminado configurando un déficit estructural de las cuentas externas de Colombia.

El país ha sido un perdedor neto en la inserción dentro de la globalización en todos estos aspectos mencionados: comercio, inversiones, rentas de capital y servicios; todo esto ha tenido una repercusión en las cuentas fiscales del país, porque estos déficit externos implican un endeudamiento de la hacienda nacional, por ejemplo la deuda pública nacional concebida como la sumatoria de la deuda pública interna más la porción estatal de la deuda pública externa, la cual en el año 2.000 era de 70 billones de pesos asciende hoy a 720 billones de pesos; es decir el problema estructural de la economía colombiana se resolvió por la vía de la deuda pública, esto se traduciría en que los 42 millones de colombianos en el año 2000 debíamos alrededor de 1 y medio millones de pesos por persona hoy estamos debiendo casi 14 millones de pesos per cápita; es decir que la deuda pública se multiplicó por 10 y la deuda pública por habitante se multiplicó por 14 en apenas 22 años.

Esto ha hecho que la economía colombiana sea considerada una economía estancada, pero sobre todo altamente vulnerable, se trata de una economía con un problema estructural fiscal y de cuentas externas; esto es, una economía muy expuesta a los choques externos de la globalización y en general de los mercados mundiales.

En estas condiciones recibirá el país el próximo mandatario, cuál de los dos candidatos está mejor preparado para afrontar el problema macroeconómico, este y otros aspectos serán analizados el próximo jueves 16 de junio en Sapiens a las 5pm por el Facebook live de la página de Pensamiento Libre https://www.facebook.com/Pensamiento-Libre-1761561487391917/.