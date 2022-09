¿Lo peor está por venir? Andrea Valdiri a punto de perder su hija

.Publicidad.

A finales de 2020, el cantante Lowe León y Andrea Valdiri culminaron su relación. Sin embargo, meses más tarde nació Adhara, la hija menor de la creadora de contenido. Ante esto, el artista musical comenzó una batalla legal por la paternidad de la pequeña.

Por su parte, León le pidió a la influenciadora una prueba de ADN con el fin de responder por la menor a lo que ella se negó rotundamente puesto que argumentó que el cantante estaba haciendo un escándalo mediático y de esta forma vulneraba los derechos de la niña. Cabe destacar que el músico no conoce a la pequeña personalmente.

-Publicidad.-

Lo cierto es que este jueves un juez falló a favor de Lowe León y se llevará a cabo la prueba de paternidad para que el pueda ejercer sus derechos si las pruebas determinan que es el padre biológico. "Por fin, un juez de la república ordenó, mediante providencia judicial, practicar la prueba de ADN entre mi cliente Lowe León y su pequeña hija", comentó el abogado del artista Mauricio Cuello.

Le puede interesar: La empleada de Andrea Valdiri destapa sus más oscuros secretos

Publicidad.

Además, el representante del cantante explicó que su cliente no ha evadido su responsabilidad como padre puesto que hizo todo lo posible por la vía conciliatoria pero esto no fue posible. Además, Cuello resaltó en su cuenta de Instagram que con este proceso se busca “velar por los derechos fundamentales y el interés superior de la hija de mi cliente, como lo son tener una vida digna, conocer su verdadera identidad y garantizarle una convivencia feliz con su padre”. Aun así, la madre de la menor no se ha pronunciado al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mauricio Cuello FernandEz (@mauriciocuellofernandez)