"Lo noté más triste con la muerte de su perro", exnovia de Jhonier Leal asesino de su propia madre y hermano

En la audiencia de formulación de cargos en la cual Jhonier Leal Hernández se declaró culpable de haber asesinado a su mamá y a su hermano el estilista Mauricio Leal, la fiscalía presentó uno de los testimonios que dan cuenta de la sevicia de Jhonier Leal.

La fiscalía en entrevista a Lady Diana Salazar Alpala, exnovia de Jhonier Leal Hernández, mencionó que:

"Al estar separada de su esposa Helena, Yhonier la lleva a La Calera en la casa que vivía con su hermano Mauricio y su mamá (Marleny), que en alguna ocasión le presentó a su mamá manifestándole ella que no se merecía sufrir por Yhonier, un hombre que no sabía lo que quería y si por el fuera estaría con las dos. Enfatiza que siempre observó que Yhonier siempre se quería parecer a su hermano Mauricio y que siempre lo buscaba pero Mauricio lo evadía yéndose con sus amigos más cercanos, notaba que en la casa Mauricio era el consentido y Yhonier el jocoso. (Lady Diana).

Se enteró el día 22 de noviembre de 2021 de las muertes por Valeria, la hija de Yhonier, situación confirmada por Yhonier a través de Whatsapp quien le comentó que en la noche no los vio, se acostó a dormir y que al día siguiente sale de la casa a las 11:00 a.m. con destino al trabajo, dice que le enfatiza que se fue a trabajar sin despedirse de la mamé y él le contesta evadiendo la respuesta <<Ay lady estoy pasando por un mal momento, no me preguntes tantas cosas>>, concluye diciendo que no lo notó triste sino pausado, lo notó más triste y llorando con la muerte de su perro Dews."

Fuente: Fiscalía. Entrevista fechada el 7 de dic. de 2021, suscrito por el investigador Hernán Fabio Velandia.

