Lo masacraron: La primera injusticia de la prensa inglesa con Luis Díaz

El pasado 28 de mayo toda la afición colombiana se puso frente al televisor para presenciar la final de la UEFA Champions League entre el Liverpool de Luis Diaz y el Real Madrid. La expectativa de ver a un colombiano nuevamente campeón de Europa era gigantesca, pero la diferencia con las veces anteriores era que Lucho comenzaba el partido como titular. El inicio fue prometedor, pero al final el equipo madridista dio el golpe sobre la mesa y terminó llevándose la copa para casa.

Luis Díaz, primer colombiano 🇨🇴 en la historia en ser titular en una final de Champions League. pic.twitter.com/0jjTeelAeM — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 28, 2022

Lucho, sin duda, fue protagonista. En el inicio del juego mostró todo ese fútbol directo al que ya acostumbró a todos los hinchas Reds, pero transcurrido el tiempo empezó a perder relevancia y fue totalmente borrado por Carvajal, lateral derecho del Real Madrid. Fue tan mal el final del primer tiempo para Diaz, que a los 20 minutos del segundo fue sustituido por Diogo Jota, y ese fue el final de la aventura para el colombiano en la final.

Finalizado el partido la prensa inglesa no se guardó nada. Y así como en anteriores ocasiones han sabido alabar el dinamismo del guajiro, esta vez le dieron con todo por su falta de relevancia en el encuentro. Enaltecieron el hecho de que empezó el partido de manera punzante, pero al final desapareció y fue controlado por la banda izquierda. Enfatizaron en que nunca se le vio cómodo y que al final era notoria su decepción por no poder hacer su juego habitual. El diario The Sun le dio una calificación de 6 puntos, siendo uno de los peores del partido y varios ex futbolistas ingleses también criticaron su actuación.

Lo cierto es que la afición del Liverpool no vio con malos ojos el partido de Luis Diaz, y tras el arribo a tierras británicas celebraron con el equipo los títulos que obtuvieron esta temporada, y en los que lucho brilló en los últimos partidos. Recordemos que el equipo de Klopp alzó la FA Cup y también la League Cup en el 2022.

