Lo dejó como un interesado: La trapeada de Shaira contra Jessi Uribe

Según la joven cantante, Jessi la buscó cuando no era famoso para colaborar y a penas le llegó el reconocimiento dijo que nunca cantaría con ella

Shaira ha estado en boca de todos en los últimos días, de un momento a otro la artista santandereana empezó a ser entrevistada por diferentes medios y sus respuestas han sido únicas. Primero el programa 'Lo sé todo', le preguntó acerca de Jhonny Rivera y su respuesta sin duda generó muchas risas pero también dejó pensativos a muchos. Ahora en su aparición en Tropicana la mujer no dejó muñeco con cabeza y sacó los trapitos al sol y dejó mal parados a varios, entre esos a Jessi Uribe.

Según contó Shaira, su carrera artística ha sido apoyada en gran medida por su madre e incluso llegó a confesar que no tenía idea de donde estaba su padre. Al parecer la relación de la joven artista con su papá no es la mejor y esto lo dejó más que claro. Sin embargo, este no fue el único personaje del cual Shaira habló y dejó como un zapato. Según cuenta la joven, antes de que Jessi Uribe llegase a tener la fama que tiene hoy en día, el artista le ofreció colaborar.

Frente a esto, la artista no se negó y antes se fue con toda para colaborar con el artista también santandereano. Sin embargo, tan solo un año después de esta petición, Jessi Uribe empezó a ser más reconocido y la fama le llegó al artista. Según cuenta Shaira, cuando en Instagram le preguntaron si colaboraría con la joven artista él dijo que no había una posibilidad. Tal parece que la fama se le subió a la cabeza a Jessi a tal punto de no colaborar con ella.

