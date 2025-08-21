 Lo de Uribe estaba cantado
Opinión

Lo de Uribe estaba cantado

A Uribe nada le pasará, nada más allá de ser decisor de las elecciones que vienen, de las sangres y los sancochos de gallina que se aproximan.

Por:
agosto 21, 2025
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Anuncios.

Estaba cantado como en juego de cartas abiertas, que la condena impuesta por una juez a Álvaro Uribe a quien más terminaría sirviendo sería al propio Uribe. Estaba cantado que el sistema judicial acá es menos creíble que una tira cómica, un mundo de papel y archivos que crecen y se descartan y se contradicen y se cambian tan fácil como un juego de lego.

Tan solo veinte días atrás decíamos que aquí todo ocurre y nada pasa. Así es que con el fallo del momento venía implícita la certeza de que en breve los delitos que se le imputaban prescribirán, y si no prescribieran el Tribunal de apelación hallaría vicios en las pruebas, y si no fuera así, vendría la Corte, y tras la Corte o antes de todo esto las tutelas, y tras las tutelas otros vicios, y luego el tiempo y con el tiempo nada de esto se cerrará, pero tampoco concluirá, y pasaremos de ese modo varios años más haciendo girar la ruleta entorno a Uribe, a sus culpas, a su inocencia,  a las justificaciones, a las culpas de otros que permanecen libres; Uribe verdugo, Uribe víctima, Uribe esto y lo otro.

Uribe funge ahora como el gran señor de las próximas elecciones.

Anuncios.

Lo cierto es que, tras ser convertido en víctima a la luz de tantos, veinte días después del fallo que lo condenó y ordenó su detención, Uribe funge ahora como el gran señor de las próximas elecciones. Nunca quizá se le vio tan candidato y tan rector y tan decisor como ayer cuando una tutela, en un tronar de dedos que estaba igualmente cantado, decidió su libertad inmediata.

Esto está en extremo disparatado y no hay mucho de dónde agarrar. Mientras el país debate en el que quizá es el mayor juicio de la historia contra un expresidente, y mientras el país sabe que todo ello es un gran novelón de papeles que se quitan y se cambian al antojo, irrumpe en escena EPA Colombia quien pasa a ocupar páginas de la misma magnitud en la balanza de todo el reality judicial y político que aquí impera, de modo que en el mismo tronar de dedos de los privilegios que se reparten como a cada funcionario o juez le viene en gana, pasa a ser detenida a en una guarnición militar.

Por la historia política de este país ha corrido mucha sangre y mucho sancocho de gallina, decía JM, quien fue un gran poeta.  Así va esto, desgastado, insustancial, delirante.

A Uribe nada le pasará, nada más allá de ser decisor de las elecciones que vienen, de las sangres y los sancochos de gallina que se aproximan, al paso que EPA Colombia crecerá como espuma y también incursionará en política, si es que no lo hizo ya. Está cantado.

……..

Compártelo
Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Que la Inteligencia Artificial no nos trague vivos. Ni muertos

Que la Inteligencia Artificial no nos trague vivos. Ni muertos

Lo de Uribe está cantado

Lo de Uribe está cantado

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus