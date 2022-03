“Llegaron dos maletas vueltas mier..” Yeison Jimenez, otra víctima más de la mediocridad de Avianca

.Publicidad.

No hay una aerolínea que más quejas genere entre los usuarios que Avianca. La empresa no ha podido salir del agujero en el que la metió la pandemia por covid 19, y con su reestructuración ha generado más disgustos que felicitaciones.

En los últimos meses una lluvia de opiniones negativas se han visto en redes sociales contra la compañía, primero por sus supuestos incómodos asientos, y segundo por el mal servicio que prestan a los usuarios, tanto en servicio al cliente como en el servicio de paquetería en los vuelos.

Ha sido tan visible la falta de cuidado de Avianca, que el jurado de Yo me llamo, Yeison Jimenez, salió a arremeter contra la aerolínea debido a que en un viaje a Europa su equipaje fue, primero, destruido; y segundo, desaparecido.

En la publicación Jimenez asegura que “De ida me llegaron dos maletas vueltas mier** por Avianca (...) Y de venida, me regreso por Iberia y la maleta de las compras de mi esposa con todo lo nuevo no aparece, he ido cuatro veces, ya hice todas las llamadas y no responde nadie”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yeison Jimenez (@yeison_jimenez)

Así mismo, confesó que el equipaje que le dañaron en el vuelo tenía un valor aproximado de entre 3 y 4 millones de pesos, pero que no hizo nada al respecto porque la aerolínea nunca responde. Las quejas hacia Avianca no cesan.

@Avianca es tan malo que tiene que tener los comentarios deshabilitados en Instagram. El peor servicio al cliente de la historia. — Susan (@SusanaOchoaS) March 2, 2022