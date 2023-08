Llegan las elecciones, y con ellas los candidatos que parecen muñecos de ventrílocuo

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

agosto 04, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Empezaron las campañas electorales. Las redes sociales están llenas de títeres y tontines, muchos pagados por las campañas de banderas y colores de cuanto partido crean en este país sin control. Se utilizan los micrófonos para causar el peor de los daños sociales; levantarle enemigos al de turno, los demás candidatos y el vecino o familiar que no comparte la ideología que le ofrecen.

Los discursos maquiavélicos dicen por ejemplo: -es que en cuatro años no les han dado nada. –es que todo se lo han robado, es que yo si daba cuando goberné, lo repiten los que aspiran otra vez y etc., etc, verborrea pública ya conocida por la gente, que corre tras una dádiva, porque en su casa quizás nunca han tenido lo que les dan y aprovechan el momento. Se producen muchos delitos contra la tranquilidad pública que nadie controla.

-Publicidad.-

Las grandes cabinas de sonido retumban tan fuerte, que los decibeles causan daño al oído pero eso no importa. Se escuchan cantantes y música para mantener despierto al que participa hasta la hora que los quiera soltar, quien dirige el espectáculo.

El candidato que ofrece la gran bulla, cree que ya gano, pero no piensa en cuántos de estos vienen solo a comer o a divertirse, cuántos niños y jóvenes que no votan están presentes y cuantos viejitos y viejitas de pronto con Alzheimer solo se ríen cuando las bombitas y banderas se mueven y no saben por qué.

Publicidad.

La gente no entiende que estos espectáculos se pagan con el porcentaje de las comisiones prohibidas; de ganar, debe pagar el candidato que ha recibido préstamos y por eso existe la corrupción y el atraso de los pueblos, porque el dinero de los problemas sociales es cogido por unos pocos como el elegido y los contratistas o títeres de campaña.

La gente debe estar pendiente y recordar por ejemplo: lo que los candidatos que quieren repetir, hicieron cuando fueron alcaldes, como los miles de millones perdidos en puentes que se caen, polideportivos inservibles y muchas obras que dejaron porcentajes prohibidos para que se enriquecieran, montaran negocios de muchas clases.

Antes eran pobrecitos campesinos que decían aspirar a ser gobernantes, hoy en la nueva campaña, grandes e importantes políticos que nunca estuvieron en sus alcaldías, sino buscando lucrarse con gastos de viaje, representación y negocios que le dejan enormes cantidades de dinero, mientras el pueblo bosteza de hambre.

Muchos candidatos que quieren repetir han participado del atraso y pobreza social de sus pueblos, pero siempre le echan la culpa a los demás. Creen ser grandes pensadores que proponen proyectos en su propio beneficio, y compran la mayoría de concejos para seguir empobreciendo y maltratando a los habitantes de sus regiones.

¿Cuándo entenderán algunos candidatos y políticos, que no son dueños de los hospitales ni de ninguna inversión, porque eso le pertenece al pueblo? ¿Por qué no se alejan de esos lugares y dejan libres a los gerentes o administradores para que tomen decisiones y no politicen estos lugares?

¿Cuantos aspirantes a las gobernaciones son títeres de otros gobernadores que han pavimentado territorios con mentiras, porque las vías están intransitables, pero quieren volver a repetir el cargo, porque produce muchas comisiones prohibidas en la contratación?

¿Cuántos de estos candidatos estarán siendo investigados por la fiscalía o jueces por delitos cometidos en sus mandatos o como personas del común? ¿Cuándo el concejo nacional electoral, prohibirá que un investigado aspire a ser gobernante o pertenecer a un concejo municipal?

El elector está cansado de los engaños, mentiras y pobreza generada por la corrupción que se come las finanzas públicas. No es bueno decirlo, pero muchos se alegran de lo que en algunos territorios se vive, cuando grupos armados ilegales, prohíben a candidatos hacer política en sus territorios, porque siempre han llegado a robar y engañar al elector, que por años ha entregado el voto y nunca han sido tenidos en cuenta.

Ojalá aparezcan nuevos líderes, jóvenes y con propuestas de libertad y progreso, en donde las comunidades participen y sean escuchadas.

Un buen líder y candidato es el que no se ufana de saberlo todo, sino que hace su programa de gobierno con las comunidades que sufren el irrespeto electoral y así reconocen que el pueblo es soberano y es el patrón.

El pueblo tiene lo que se merece. Es una frase popular, de quienes opinamos de la situación actual.