Los 5 momentos que convirtieron a Karol G en la reina mundial del reggaetón y el pop urbano latino

Hizo grandes esfuerzos para amoldarse a la industria musical, pero ahora no sólo puede hacer lo que quiera, sino que ninguna mujer latina factura como ella

Crecer en la industria musical es difícil y, por lo general, para las artistas mujeres suele ser mucho más complejo. No sólo son sexualizadas constantemente o acosadas, sino que es bastante común que hombres de la industria musical actúen como si conocieran mejor su carrera que ellas mismas. Es posible que, por estas razones, Karol G haya decidido que su primer mánager sea su papá.

Pareciera como si Carolina Giraldo Navarro hubiera entendido que el poder se construye de a poco y eso puede evidenciarse en su evolución compositiva. Por ejemplo, en su primer disco Unstoppable parecía arriesgar menos y hacer canciones más estandarizadas y acorde a lo que estaba sonando en el momento; pero ahora La Bichota parece no tener ningún tipo de ataduras musicales.

Es cierto que en sus inicios hizo canciones como “Tu pum pum”, que no tuvieron la misma difusión de sus sencillos, pero sí la reventaron en plataformas virtuales (casi 70 millones de vistas en YouTube). Pero es en sus últimos dos álbumes donde más se siente la exploración sonora, canciones como “Tusa” o “Provenza”, creadas de la mano con su productor Ovy On The Drums, son una muestra de ello.

Si bien la carrera de La Bichota ha sido demasiado prolífica para escoger cinco momentos que la convirtieron en la megaestrella que es hoy, no es mala idea intentarlo, a fines de comenzar a descubrir como en poco más de 10 años, Carolina se convirtió en una de las mujeres más importantes en la industria musical contemporánea. A nivel mundial.

Estos son cinco momentos que podrían ayudar a entender su éxito.

Los inicios con Universal y su primer gran éxito con Reykon

Karol G comenzó como corista de Reykon, pero cuando comenzó a presentarse como cantante solista, fue él quien la invitó a ser la estrella de uno de sus videos llamado “301”. La canción fue un éxito y hasta la actualidad es considerada uno de los mayores éxitos de Reykon.

Poco tiempo después, Karol G se mudó a New York para tener otra visión del mundo de la música y logró su contrato con Universal Music. Con ellos lanzó varios sencillos hasta que presentó su disco debut Unstoppable en 2017.

El álbum incluía éxitos como “Casi nada”, “Ahora me llama” (con Bad Bunny) y “Hello” con Ozuna.

Su relación romántica y comercial con Anuel AA, de la que se beneficiaron ambos

Aunque existe una pelea entre fanáticos de La Bichota y del trapero puertorriqueño sobre quien fue el que realmente impulsó la carrera del otro, la realidad es que en la unión se beneficiaron ambos. No hay que olvidar que Karol G y Anuel AA no sólo vivieron juntos, sino que también hicieron canciones juntos y presentaciones en vivo juntos.

En ese momento, Anuel AA acaba de salir de la cárcel y necesitaba que dentro de la industria lo conocieran como un artista pop y no sólo como el artista que era querido en los barrios y que había estado preso por posesión ilegal de armas. Por su parte, Karol G construía gradualmente su carrera, sin imaginar entonces lo gigante e importante que se iba a volver en el plano mundial.

Quienes conocen a Karol G remarcan que ella se enamoró de Anuel AA porque sentía una profunda admiración por él como artista. En ese momento era el fenómeno musical de Puerto Rico, todo el mundo hablaba de él en la isla (lo viví cuando estuve allá) y era fácil sorprenderse por los logros que había conseguido en poco tiempo.

Pero en esa relación en que ambos compartieron público, el que Karol G fuera la novia de Anuel AA también sirvió para posicionarla en la isla y en otros mercados que la artista estaba cultivando. De la misma manera, es gracias a Karol G que Anuel AA por fin comienza a ser considerado como un artista pop y uno de los referentes más importantes del reggaetón.

Lanzamiento de “Tusa”

En 2020, semanas antes de que comenzara la cuarentena mundial, Karol G lanzó la canción que se convertiría en uno de sus mayores éxitos: “Tusa”. Aún con las discotecas cerradas el éxito reventó la internet y, más sorprendente aún, cuando terminó el encierro, la composición tuvo un nuevo aire y comenzó a replicarse constantemente en las discotecas colombianas.

Fue sólo cuestión de tiempo para que se esparciera por el mundo y hasta llegara a Japón. Karol G y su equipo de trabajo no sólo habían hecho una gran canción, sino que desarrollaron una estrategia infalible. Invitaron a Nicki Minaj a participar, quien entonces era una figura gigante en otras partes del mundo, pero no tanto en América Latina.

Así que de la misma manera que en algún momento Pitbull y Daddy Yankee se juntaron, logrando que el primero se hiciera gigante a nivel mundial y el segundo pudiera consolidar su público en Estados Unidos, lo que se logró con “Tusa” fue que Karol G se volviera global y que Nicki Minaj no sólo fuera vista como una rapera apta para el mercado anglo.

Cuando hizo la gira más rentable para una artista latina

En 2022, el $trip Love Tour por Estados Unidos, que era parte de su gira Bichota Tour, se convirtió en el más rentable para una artista latina en Estados Unidos. Recaudó casi 70 millones de dólares, cuando las de Jennifer López y Shakira habían generado 50 millones de dólares y 28.8 millones de dólares, respectivamente.

En 2023, superó el monto, ya que las fechas estadounidenses de sus más reciente Mañana Será Bonito Tour, han superado los 100 millones. Pero en esta ocasión, la gira mundial incluye más fechas en América Latina, que le han dejado un monto similar y que todavía no concluye. Faltan fechas en Surámerica y Centroamérica.

Además, a mediados de 2024 La Bichota estará en España, Alemania, Paises Bajos y Francia, entre otros lugares de Europa.

Otro logro reciente de La Bichota es que consolidó como la primera mujer latina que hace gira de estadios. La única que lo intentó en algún momento fue Selena Quintanilla, pero sólo alcanzó a hacer dos fechas.

El boom de Mañana Será Bonito y su lanzamiento con una esperada canción con Shakira

Quienes han seguido a La Bichota desde sus inicios, seguro recuerden que en cada entrevista en que a ella le han pedido expresarse de Shakira, lo ha hecho con una admiración notable. Desde hace años que soñaba grabar con ella.

Pero Karol G siempre ha sido muy respetuosa con sus amigos e ídolos, por ejemplo en esas entrevistas también hablaba de su cercanía con J Balvin, pero siempre aclaraba que sentía que no había llegado el momento de hacer algo juntos.

Años más tarde participarían en “Mi cama remix” (donde también participó Nicky Jam), “Location” (con Anuel como invitado) y en “Poblado remix”, un éxito que en su momento juntó a los mejores talentos emergentes de Medellín.

Mañana Será Bonito se lanzó un viernes y la noche anterior se presentó el esperado sencillo con Shakira en las redes sociales, pero no fue la única canción que se disparó en reproducciones.

Resulta que el último álbum de La Bichota rápidamente se convirtió en el mayor estreno de álbum en español en Spotify y en el segundo mejor debut de una artista femenina en la historia de YouTube.

Además, fue el primer álbum de una artista femenina y compuesto totalmente en español en llegar a la reconocida lista Hot 100 de Billboard.

