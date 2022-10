Hay preocupación y de qué manera en el Liverpool. Es gravísima la lesión de Luis Díaz, estará por fuera de las canchas hasta el 26 de diciembre. Así lo dijo el parte médico del equipo inglés.

El periodista Dominic King afirmó lo siguiente: "Luis Díaz estará de baja hasta diciembre por la lesión de rodilla que sufrió en el partido contra Arsenal. No se requiere cirugía, lo cual es un alivio para Jurgen Klopp”.

Liverpool star Luís Diaz will miss next 10 games following his knee injury vs Arsenal, confirmed. 🚨🇨🇴 #LFC

He’s expected to return at the end of December, after the World Cup. pic.twitter.com/UfWaE2PQvR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2022